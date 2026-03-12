Αουτσάιντερ αλλά με πίστη κόντρα στη Μπέτις ο Παναθηναϊκός, δεν την ξαναπατάει η ΑΕΚ στη Σλοβενία

Την προσπάθεια του για ευρωπαϊκή διάκριση συνεχίζει ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται την Μπέτις το βράδυ της Πέμπτης (12/3, 19:45) για τους 16 του Europa League.

Εμφανώς βελτιωμένη η εικόνα των «πρασίνων» τον τελευταίο μήνα, με την επιρροή του Μπενίτεθ να γίνεται όλο και πιο ευδιάκριτη στο χορτάρι.

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα αήττητο σερί επτά αγώνων με πέντε συνεχόμενες νίκες και 11 γκολ ενεργητικό στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια του. Ξέχωρα από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος, είναι και η ψυχολογία που έχει αλλάξει άρδην, αφού οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση. Εξαφάλισε την τετράδα στην Stoiximan Super League, θα μπει χωρίς μεγάλη πίεση στο playoffs και πλέον ψάχνει μια υπέρβαση στο Europa League o Παναθηναϊκός, για να κλείσει τη σεζόν όσο καλύτερα μπορεί.

Δεν είναι στο καλύτερο της φεγγάρι αγωνιστικά η Μπέτις. Μετά τα σπουδαία «διπλά» κόντρα σε Ατλέτικο και Μαγιόρκα, σα να «άδειασε» και τώρα έχει τρία σερί ματς στη La Liga δίχως νίκη. Ισοπαλίες με Ράγιο, Σεβίλλη εντός και ήττα εκτός από την Χετάφε. Οι ελπίδες της για τετράδα ουσιαστικά εξανεμίστηκαν και τώρα θα προσπαθήσει να κρατήσει την 5η θέση της βαθμολογίας. Κλασική ισπανική ομάδα με πολλή ταχύτητα οι «βερδιμπλάνκος», πάντα επικίνδυνη μπροστά αλλά και με στιγμές αφέλειας στα μετόπισθεν.

Η Μπέτις είναι σαφώς πιο σταθερή συνολικά στη σεζόν, ο φαβοριτισμός της είναι δικαιολογημένος, κομμάτι όμως υπερβολικός από πλευράς αποδόσεων. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του αφήνει ρεαλιστικές ελπίδες στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας.

Στη μάχη της Ευρώπης συνεχίζει και η ΑΕΚ, που πήρε απευθείας εισιτήριο για την φάση των 16 του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε. Το πρώτο ματς στη Σλοβενία, εκεί όπου οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στη League Phase, με νικητές τους γηπεδούχους. Η Τσέλιε τερμάτισε 13η και απέκλεισε την Ντρίτα στα playoffs με το συνολικό 6-4 (3-2, 2-3). Πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα της χώρας, ωστόσο οι τρεις ήττες στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς ψαλίδισαν το μεγάλο προβάδισμα της και πλέον η Τσέλιε είναι στο +5 από την Κόπερ.

Η ΑΕΚ έχει και την δυναμική αλλά και τις βλέψεις να φτάσει μακριά στη διοργάνωση. Είναι σε ανοδική πορεία ξεκάθαρα, καθώς τους τελευταίους 4,5 μήνες έχει μόλις μια ήττα για όλες τις διοργανώσεις. Αγχώθηκε λίγο παραπάνω αλλά επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ, έτσι πέρασε ξανά μόνη πρώτη στην κορυφή της Stoiximan Super League, στο +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της έχει κρατήσει τέσσερις φορές το μηδέν στα μετόπισθεν, ενώ η προσθήκη του Βάργκα έχει δώσει έξτρα ποιότητα στην εκτέλεση. Έχει καλό ρόστερ η ΑΕΚ και με βάθος σε αρκετές θέσεις, δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη με συνεχόμενα ματς και δεδομένα είναι το φαβορί κόντρα στην Τσέλιε.

Super Ενισχυμένη Απόδοση: Διπλή ευκαιρία Χ2 & Αποκρούσεις Θ.Στρακόσα Over 3.5

Δύσκολα θα την πατήσει δεύτερη φορά η ομάδα του Νίκολιτς από τον ίδιο αντίπαλο. Και με τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα προσπαθήσει να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη από το πρώτο παιχνίδι.

