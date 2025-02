Το «Basketball Without Borders» πάει Σαν Φραντσίσκο

Φέτος, το camp Basketball Without Borders θα διεξαχθεί στις 14-16 Φεβρουαρίου στο Golden State Valkyries Performance Center και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Tο Basketball Without Borders είναι ένα μπασκετικό camp το οποίο έχει σκοπό να «ενώσει» τα μεγαλύτερα ταλέντα απ’ όλον τον κόσμο (συνήθως 18 ετών και κάτω), βοηθώντας παράλληλα και την ανάπτυξή τους σε άλλους τομείς της ζωής, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η ευεξία. Το τουρνουά αυτό ξεκίνησε το 2001, αρχικά μόνο στην Ευρώπη, ωστόσο τα επόμενα χρόνια διευρύνθηκε. Η μορφή της διοργάνωσης ως ενός ενιαίου BWB (Global) υπάρχει απ’ το 2015, όπου διεξήχθη για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και από τότε διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διάφορες τοποθεσίες των ΗΠΑ (και μία έως τώρα στον Καναδά), ενώ κάποιες ημέρες ή και μήνες αργότερα πραγματοποιούνται και αντίστοιχα camps και στις άλλες ηπείρους.

Στην περσινή εκδοχή του Event, είχε λάβει μέρος ο Νεοκλής Αβδάλας και συγκεκριμένα με τη φανέλα των Πίστονς.

Φέτος λοιπόν και συγκεκριμένα στις 14-16 Φεβρουαρίου στο Golden State Valkyries Performance Center, θα λάβουν μέρος 40 παίκτες από 22 Χώρες.

Πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 και θα ξανανταμώσουν σε ένα από τα κορυφαία παγκόσμια camp νέων απ' όπου έχουν περάσει δεκάδες αστέρες του μπάσκετ όπως οι Μαρκ Γκασόλ, Ντανίλο Γκαλινάρι, Λουίτζι Ντατόμε, Αντρέα Μπαρνιάνι, Μάρκο Μπελινέλι, Γιόνας Βαλαντσιούνας, Νικολά Μπατούμ, Τζοέλ Εμπίιντ, Νίκολα Μίροτιτς, Ενές Καντέρ, Γκοργκουί Ντιενγκ, Πασκάλ Σιάκαμ, Λάουρι Μάρκανεν, Τζαμάλ Μάρεϊ, Ρούι Χατσιμούρα, Σέι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ, Αρ Τζέι Μπάρετ, Ντένι Άβντιγια, ΝτιΆντρε Έιτον, Μπένεντικτ Μάθιουριν, Τζος Γκίντι.

Άξιο αναφοράς φυσικά και το όνομα του νυν παίκτη του Παναθηναϊκού Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Φίλιπ Πετρούσεφ, Ίγκνας Μπραζντέικις και Αλεξέι Ποκουσέβσκι, καθώς και του άλλοτε παίκτη του Προμηθέα, Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Με το ενδιαφέρον του κόσμου για τους παγκόσμιους prospects να εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια, θα είχε ενδιαφέρον μια ματιά στη λίστα των 40 παιδιών που θα πάρουν μέρος φέτος στο ραντεβού των νέων αστέρων...

Here are the 40 high school-age prospects from 22 countries who will participate in Basketball Without Borders Global 2025 in the San Francisco Bay Area this weekend as part of NBA All-Star 2025. https://t.co/M3tAlwAjl5 pic.twitter.com/qlNGkzR0p6