Παίκτης του Ντιουκ έκανε εμετό την ώρα που ήταν πάνω στο παρκέ (vid)

Παίκτης του Ντιουκ έκανε εμετό την ώρα του αγώνα, όχι όμως λόγω κάποιας αρρώστιας αλλά εξαιτίας κραμπών!

Μάρτυρες σε ένα αρκετά σοκαριστικό θέαμα έγιναν όλοι όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα ανάμεσα στο Ντιουκ και το NC State αφού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ένας παίκτης των γηπεδούχων έκανε εμετό την ώρα που βρισκόταν πάνω στο παρκέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής με το Νότιο Σουδάν, Χάμαν Μάλουατς, βρισκόταν κάτω από τη μπασκέτα σε κατάσταση άμυνας όταν και έκανε τον εμετό, προκαλώντας σε όλους ανησυχία για την κατάστασή του.

Τελικά ωστόσο, όπως εξήγησε ο προπονητής του, Τζον Σέγερ, ο παίκτης του δεν ταλαιπωρείται από κάποιου είδους αρρώστια και ο λόγος πίσω από τον εμετό ήταν οι κράμπες: «Δεν ήταν άρρωστος, απλώς είχε κράμπες. Ήπιε γρήγορα πολύ ισοτονικό ποτό και στη συνέχεια έκανε εμετό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του, έκανε ό,τι μπορούσε για να μείνει στο ματς. Απλώς κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα».

Για την ιστορία, το Ντιουκ τελικά επικράτησε με 78-68.

Duke center Khaman Maluach just straight up puking mid game.



I guess when people say "Duke makes me sick to my stomach" it applies to their own players too 🤷‍♂️🤷‍♂️pic.twitter.com/l27TrzGz4K