Η FIBA ρώτησε ποία είναι τα αγαπημένα ελληνικά νησιά των παικτών της Εθνικής Ελλάδος και εκείνοι έδωσαν τις απαντήσεις τους με την Κρήτη να έχει την τιμητική της.

Η Εθνική ομάδα μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί όπου θα συμμετάσχει μετά από 16 χρόνια, καθώς εξασφάλισε το εισιτήριό της για τη Γαλλία μέσα από το προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.

Η FIBA, συνάντησε ορισμένους από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη και τους ρώτησε ποίο είναι το αγαπημένο τους ελληνικό νησί. Ο Τόμας Γουόκαπ επέλεξε τη Σύμη, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Ντίνος Μήτογλου την Κρήτη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο τη Μήλο ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την Πάρο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, χωρίς δισταγμό είπε την Κύθνο, από την οποία έχει καταγωγή.

