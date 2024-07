Ο Λάντερς Νόλεϊ ετοιμάζεται για το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι της ζωής του, καθώς αποτελεί την έκτη θερινή προσθήκη του Άρη. Ο Αμερικανός σμολ φόργουορντ (24χρ., 2.01μ.) γίνεται ο τρίτος ξένος της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη ενόψει της σεζόν 2024-25 και το Gazzetta εστιάζει στο προφίλ του.

Ύστερα από την επιτυχημένη έκβαση των μεταγραφικών υποθέσεων των Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους και Νέιτ Λαζέφσκι, ο Άρης προχωρά στην τρίτη προσθήκη ξένου στο ρόστερ του ενόψει της σεζόν 2024-25. Ο Λάντερς Νόλεϊ (2.01μ.) θα είναι προσεχώς κάτοικος Θεσσαλονίκης και για την ακρίβεια θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, ύστερα από την παρθενική του επαγγελματική σεζόν (2023-24), η οποία διχοτομήθηκε μεταξύ ΗΠΑ (G League) και Βενεζουέλας.

Ο Νόλεϊ, με κολλεγιακή καριέρα σε τρία προγράμματα, με τελευταίο εκείνο του Σινσινάτι απ' όπου και αποφοίτησε (ως συμπαίκτης μάλιστα με τον ΝτεΤζούλιους), δοκίμασε το περασμένο καλοκαίρι τη τύχη του στο NBA Draft, δίχως ν' ακούσει το όνομα του στην διαδικασία της 22άς Ιουνίου 2023. Τα mocks τον έδιναν στην καλύτερη των περιπτώσεων στην 50η θέση και στη χειρότερη -κι επικρατέστερη- εκτός επιλογών, με το δεύτερο σενάριο να επιβεβαιώνεται. Κι έτσι ο Νόλεϊ ξεκίνησε ταπεινά το επαγγελματικό του ταξίδι πριν από περίπου δέκα μήνες, από την αναπτυξιακή λίγκα, αφού νωρίτερα είχε “κοπεί” από το ρόστερ των Νιού Όρλινς Πέλικανς. Το Gazzetta συνέλεξε τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία επί της περίπτωσης του Νόλεϊ κι εξερευνά τα πεπραγμένα του ταλαντούχου swingman που λογίζεται πια ως παίκτης του Άρη.

Χωρίς αμφιβολία, το μεγαλύτερο “περιουσιακό στοιχείο” στο παιχνίδι του Νόλεϊ είναι το μακρινό σουτ. Ο νεαρός φόργουορντ είχε να επιδείξει μια τρομερή σεζόν στο NCAA κατά την τελευταία του χρονιά με το Σινσινάτι (2022-23), όπου εκτελούσε με 41% από απόσταση, όντας ο 12ος καλύτερος σουτέρ των Ηνωμένων Πολιτειών σε κολεγιακό επίπεδο. Οι εκτελέσεις του τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ άμεσες κι αποφασιστικές, με σιγουριά και κλασική νοοτροπία σουτέρ που δεν θα φοβηθεί να πάρει σουτ ακόμη σε ένα άστοχο βράδυ. Έχει γρήγορο release και πρόπερσι παρουσίασε 45% αποτελεσματικότητα σε catch-and-shoot τρίποντα που επιχείρησε, ενώ συνολικά κατά την καριέρα του στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα κατέγραψε 36% σε ένα σύνολο 723 προσπαθειών με Σινσινάτι, Μέμφις και Βιρτζίνια Τεκ.

Πέρσι στην G League με την ομάδα των Μπέρμινγχαμ Σκουάντρον είδε την αποτελεσματικότητα του να υποχωρεί στο 31% με 1,6 εύστοχα τρίποντα σε 5 εκτελέσεις ανά 25 λεπτά δράσης, εντούτοις το ποσοστό του επηρεάστηκε από πολύ συγκεκριμένα βράδια κατά τα οποία πράγματι ήταν εντελώς άστοχος. Υπήρξαν άλλωστε κι αγώνες όπου τελείωσε με 6/11, 5/9 και 4/8 τρίποντα για παράδειγμα, εμφανίσεις που υπενθύμισαν εμφατικά την ικανότητα του από απόσταση.

Εξάλλου σε 15 από τα 29 του παιχνίδια, τελείωσε με τουλάχιστον δύο εύστοχα σουτ από την περίμετρο, κάτι πολύ πιο κοντινό δηλαδή σε αυτό που θα ήθελε ο Άρης να παίρνει με συνέπεια από εκείνον. Συνεπώς ο Νόλεϊ φέρνει στους Κιτρινόμαυρους πρωτίστως αξιόπιστο τρίποντο και μια μόνιμη απειλή πίσω από τα 6,75μ., η οποία αν μετουσιωθεί στο παρκέ σ' ένα ποσοστό της τάξεως του 38-39%, δηλαδή ανώτερου σε σχέση με τις επιδόσεις του προκατόχου του στο "3", Ρόνι Χάρελ (35,3% στο EuroCup, 31,3% στην Basket League), τότε το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη θα διαθέτει ακόμη έναν επικίνδυνο επιθετικό πόλο στο πλάνο του. Με δεδομένη πάντα και την παρουσία των Βασίλη Τολιόπουλου και Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους στο backcourt.

Μπορεί το τρίποντο του Νόλεϊ στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα να κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για την απόδοση του γενικότερα. Με τον νέο παίκτη του Άρη να μετρά 15 πόντους ανά 26,2 λεπτά με τη θυγατρική ομάδα των Πέλικανς, έχοντας ακόμη 5,6 ριμπάουντ, 3,8 τελικές πάσες, 0,9 κλεψίματα και 2,2 λάθη κατά μέσο όρο. Συνολικά αγωνίστηκε σε 41 παιχνίδια, τα 29 εκ των οποίων για την Regular Season και τα υπόλοιπα 12 κατά την διαδικασία του Showcase (τουρνουά όπου οι παίκτες αγωνίζονται ενώπιον GM και στελεχών του ΝΒΑ).

Ξεχωρίζουν σαφώς τα δύο triple-double που σημείωσε: Το πρώτο με 13π., 11ρ., 12ασ. κόντρα στους Γουέστεστερ Νικς εκτός έδρας, το δεύτερο με 28π., 11ρ., 10ασ. στην έδρα των Μέμφις Χασλ. Επίσης έχει να επιδείξει και μια εμφάνιση με 41 πόντους (8/15 διπ., 6/14 τριπ., 4/4 βολ.) σε 32' στο ενεργητικό του, απέναντι στη θυγατρική των Μάτζικ. Σε γενικές γραμμές είχε ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια, αλλά δεν έλειψε κι η αστάθεια, όπως και τα ματς όπου ήταν μονοψήφιος κι άστοχος.

Οι συστάσεις μιλούν γενικότερα για έναν καλό αθλητή και ριμπάουντερ που συνδυάζει μέγεθος κι αμυντική ικανότητα. Ένας κατ εξοχήν πλάγιος παίκτης, όχι βέβαια τόσο ταχυδυναμικός, αλλά αρκετά μακρύς για να υπηρετήσει πολλές δουλειές στο παρκέ. Χαρακτηριστικό είναι πως στα περισσότερα αμερικανικά reports ανά τα χρόνια, γίνεται λόγος για έναν οξυδερκή παίκτη, με υψηλό μπασκετικό IQ, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιεί κι αρκετές προσποιήσεις στο παιχνίδι του, είτε για να πασάρει, είτε για να πάρει μια καλύτερη θέση προτού εκτελέσει.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

I'm telling you, Landers Nolley is playing with 'em out there. Offensive Basketball IQ = Genius level. #Hokies #BeatDuke pic.twitter.com/mZ4K0M9kKv

Από την άλλη τα drives του δεν βρίσκονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο με την εξ αποστάσεως απειλή. Ακόμη κι όταν πλησιάσει την ρακέτα, προτιμά συχνά τελειώματα με μακρινά -κι ενίοτε βιαστικά κι όχι άρτια- floaters. Φαίνεται πως η επαφή δεν είναι το καλύτερο του σημείο, αν και σίγουρα για όλα αυτά υπάρχει χρόνος και περιθώρια για βελτίωση. Μη ξεχνάμε ο,τι πρόκειται για αθλητή με λιγοστή εμπειρία, ο οποίος διανύει τα πρώτα του βήματα στο άθλημα και κακά τα ψέματα, παρά την μια επαγγελματική σεζόν, επί της ουσίας είναι rookie.

Για την ιστορία, το φινάλε της περσινής χρονιάς βρήκε τον Νόλεϊ στη Βενεζουέλα και την πρώην ομάδα του Κώστα Βασιλειάδη, Μαρίνος ντε Οριέντε. Εκεί ο 24χρονος Αμερικανός είδε το τρίποντο του να επανέρχεται στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις (40%, 24/60 τριπ. σε 14 αγ.) και γενικώς έκλεισε με μια χρήσιμη εμπειρία (14,6π., 3,7ρ., 2,1ασ., 24') την διδακτική πρώτη σεζόν του στο άθλημα, εκ διαμέτρου αντίθετη βέβαια με όσα πρόκειται να συναντήσει του χρόνου στην Ευρώπη. Εξυπακούεται πως στην Basket League και δη στο EuroCup θα κληθεί να αποδώσει σ' ένα ομολογουμένως πολύ υψηλότερο και πιεστικό επίπεδο σε σχέση με όσα βίωσε πέρσι.

Ο Νόλεϊ είναι ο τρίτο κλασικό τριάρι που αποκτά ο Άρης κατά τα χρόνια της δεύτερης θητείας του Γιάννη Καστρίτη στο τιμόνι της ομάδας. Ο πρώτος σμολ φόργουορντ ήταν ο αμυντικός Έρικ Λόκετ, τη σεζόν 2021-22, ενώ ο δεύτερος ήταν πέρσι, ο πολυσχιδής Ρόνι Χάρελ. Την ενδιάμεση χρονιά (2022-23), θυμίζουμε πως οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν προσθέσει ξένο τριάρι στο ρόστερ τους, καθώς είχαν πορευτεί με ελληνικό δίδυμο (Όμηρο Νετζήπογλου - Σταύρο Σχίζα) στο "3".

Η βασική διαφορά του Νόλεϊ με τους προκατόχους του σχετίζεται με το επιθετικό ταλέντο. Ο νεαρός φόργουορντ δείχνει να διαθέτει ένα πληρέστερο skillset στην επίθεση σε σχέση με τους Λόκετ και Χάρελ, τόσο λόγω της ικανότητας του στο τρίποντο, όσο και γενικότερα λόγω της φιλοσοφίας του ως παίκτης. Οι Λόκετ και Χάρελ ήταν περισσότερο παίκτες ομάδας, ρολίστες και αμυντικά εργαλεία. Ο δε Νόλεϊ δείχνει να έχει μια καλύτερη και συνεπέστερη σύνδεση με τα αντίπαλα καλάθια, όμως ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο θα ανταποκριθεί σε άλλους τομείς (άμυνα, ριμπάουντ, fit στο σύνολο) όπου πέτυχαν ο Λόκετ και -κυριότερα- ο Χάρελ.

Ενδεχομένως ο Νόλεϊ να βρίσκεται κάπως πιο κοντά (χωρίς να είναι ίδιοι) στο στιλ παιχνιδιού του Κουίντον Ντικόζι (2020-21), ενός τριαριού με περισσότερα επιθετικά ένστικτα και "το νου του στο σκοράρισμα", που βέβαια δεν είχε αποδώσει στον Άρη στον επιθυμητό βαθμό.

Στις 21 Ιουνίου ο Άρης επικύρωσε τη συμφωνία του με τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, τον πρώην άσο του Λαυρίου και της Γκέτινγκεν, με προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι.

Εκεί, κατά την senior season του, ο ΝτεΤζούλιους συνυπήρξε αρμονικά με τον Νόλεϊ, ο οποίος είχε μόλις έρθει στην ομάδα των Bearcats, μετά την διετία του στο Μέμφις. Του χρόνου λοιπόν, σε ένα όχι και τόσο συχνό φαινόμενο στο μπάσκετ, δύο παίκτες που συνεργάστηκαν στο ίδιο κολλέγιο, θα είναι συμπαίκτες (και) στην ίδια ευρωπαϊκή ομάδα.

Κατά την κοινή τους σεζόν (2022-23), ΝτεΤζούλιους και Νόλεϊ υπήρξαν επιθετικοί πυλώνες για τον Σινσινάτι, με τον πρώτο να προσφέρει 14,8 πόντους και 5,3 ασίστ στην ομάδα, ενώ ο δεύτερος έδινε 16,8 πόντους και 2,6 ασίστ. Κι οι δύο με πρωταγωνιστικούς ρόλους περί των 32'.

David DeJulius talks the addition of Landers Nolley to this #Bearcats team.

“What did Kevin Durant provide for Golden State when he went there. He Provides so much Firepower” #TFON pic.twitter.com/96igdzIsYc