Πιτίνο για Λιοτόπουλο: «Ελπίζω να αναπτύξω άλλον έναν εξαιρετικό Έλληνα γκαρντ»

Με τα καλύτερα λόγια για τον Λευτέρη Λιοτόπουλο μίλησε ο Ρικ Πιτίνο, τον οποίον και θέλει να... εκπαιδεύσει στο Σεντ Τζονς.

Ο Ρικ Πιτίνο υποδέχτηκε τον Λευτέρη Λιοτόπουλο. Ο 17χρονος γκαρντ και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ έκανε το βήμα για το Πανεπιστήμιο του Σεντ Τζονς, εκεί όπου είχε τονίσει πως δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση ενός Hall of Famer.

«Τον παρακολουθούσα στον Παναθηναϊκό, είναι ένας εξαιρετικός και πετυχημένος προπονητής. Τους δύο τελευταίους μήνες μου τηλεφωνεί και παρακολουθεί τα παιχνίδια μου. Με τιμάει ιδιαίτερα» ήταν τότε τα λόγια του Λιοτόπουλου, με τον Πιτίνο να κάνιε τουίτ από τη συνάντυσή τους.

«Υπέροχο που ο Λευτέρης Λιοτόπουλος και η οικογένειά του επισκέπτονται το Σεντ Τζονς. Ένας από τους πιο φοβερούς νεαρούς μπασκετμπολίστες της Θεσσαλονίκης. Θα παίξει το καλοκαίρι με την U18 της Εθνικής. Ελπίζω να αναπτύξω άλλον έναν εξαιρετικό Έλληνα γκαρντ, όπως τόσοι σπουδαίοι» έγραψε ο Πιτίνο.

Μάλιστα ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού πόσταρε και φωτογραφία με τον Λιοτόπουλο και την οικογένειά του για να συνοδεύσει τη λεζάντα.

Great having Lefteris Liotopoulos and his family visit St. John's. One of Thessaloniki's terrific young basketball players. He'll be playing this summer for the Greek national U18 team. Hoping to develop another great Greek backcourt player along the lines of so many outstanding… pic.twitter.com/MKd4myVHBR