Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ιταλία, με φαν του Μάικλ Τζόρνταν να τον συνοδεύουν υπό τους ήχους κατσίκας!

Για ένα πολύ μεγάλο μέρος των φιλάθλων του μπάσκετ, ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ο «G.O.A.T.» του αθλήματος.

Ο άλλοτε σταρ του ΝΒΑ, όποτε γίνεται αντιληπτός από φαν, γνωρίζει την αποθέωση. Το ίδιο ακριβώς έγινε και σε δρόμους της Ιταλίας.

Ο Μάικλ Τζόρνταν περνά εκεί τις καλοκαιρινές του διακοπές, όταν και εντοπίστηκε από φαν του. Εκείνοι, τον πλησίασαν και τον συνόδευσαν στη βόλτα του, υπό τους ήχους βελασμάτων κατσίκας!

Η συγκεκριμένη τακτική είναι συνηθισμένη, αφού το ίδιο επιφώνημα θαυμασμού είχαν εκφέρει και οι συμπαίκτες του ΛεΜπρόν Τζέιμς, μετά το τέλος του Game 4 με τους Γκρίζλις.

These fans saw Michael Jordan in Italy and started making goat noises at him 🤣🐐



