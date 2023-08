Η Αρμάνι Μιλάνο υποκλίθηκε στην μπασκετική οντότητα του Νίκου Γκάλη, εκφράζοντας δημοσίως τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπο του Έλληνα Hall Of Famer.

Ο Νίκος Γκάλης έχει παγκόσμια αναγνώριση, αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Η απόσυρση της φανέλας του θρυλικού Έλληνα παίκτη, τράβηξε - όπως αναμενόταν - τα βλέμματα.

Μια από τις ομάδες που υποκλίθηκαν στο μεγαλείο του Hall Of Famer, ήταν ο Αρμάνι Μιλάνο.

Μέσω από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Ιταλική ομάδα συνεχάρη τον Νίκο Γκάλη, εκφράζοντας τον απεριόριστο σεβασμό της προς το πρόσωπο του.

Δείτε το tweet:

Congratulations to an all-time greatest and fierce opponent. We have the utmost respect for Nick Galis.@HellenicBF #insieme #ThirdStarTeam https://t.co/e5iYdMnXCt