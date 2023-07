Στη Μογγολία θα συνεχίσουν την προπονητική τους καριέρα, πατέρας και γιος Σούμποτιτς.

Αλλάζει ήπειρο ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Ο άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Άρη, θα συνεχίσει την καριέρα του ως head coach στη Μογγολία. Θα αποτελέσει τον head coach της M Garid και μάλιστα στο πλάι του ως assistant θα είναι και ο γιος τους, Λέον.

Στο παρελθόν έχει κάτσει στον πάγκο των Ηρακλή, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Πανιωνιού, ΠΑΟΚ, Τσεντεβιτα, Τσιμπόνα, Μπουντούτσνοστ και ΑΠΟΕΛ μεταξύ άλλων και από εδώ και πέρα ανοίγεται μια νέα σελίδα στην πλούσια καριέρα του.

🇲🇳 M Garid in Mongolia gets a coaching power-up with Slobodan Subotic as Head Coach and his son Leon Subotic as Assistant Coach! 🏀👏 #Basketball #CoachingDuo #Garid #Interperformances https://t.co/EWYWL7zaW8 pic.twitter.com/ppr3P3lsPg