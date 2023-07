Ιτούδης: «Συγχαρητήρια στην Εθνική Νέων για τη μεγάλη επιτυχία»

Ο Δημήτρης Ιτούδης έστειλε τα συγχαρητήρια του στην Εθνική Νέων για την μεγάλη επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket U20.

Η Εθνική Νέων έδειξε χαρακτήρα και καρδιά, έκανε την ανατροπή κόντρα στο Βέλγιο στον μικρό τελικό και τελικά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

O προπονητής της Εθνικής Ανδρών και της Φενερμπαχτσέ, Δημήτρης Ιτούδης έσπευεσε να στείλει τα συγχαρητήρια του στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας για τη μεγάλη επιτυχία. «Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Νέων και στο τεχνικό επιτελείο για την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων», έγραψε σε tweet.

Ο Ιτούδης ετοιμάζεται σιγά-σιγά και για το Eurobasket 2023, στο οποίο θα οδηγήσει την Εθνική μας ομάδα για άλλη μια φορά από τον πάγκο.

🥉 Congrats to our U20 National Team and all staff on their great European Championships and winning Bronze Medal



🥉Συγχαρητηρια στην Εθνικη Ομαδα Νεων και στο τεχνικο επιτελειο για την μεγαλη επιτυχια της κατακτησης του χαλκινου μεταλιου στο Ευρώπαικο Πρωταθλημα Νεων. https://t.co/t3GfFmVaVN