Η Εθνική Νέων ρίχνεται στη μάχη του EuroBasket U20 κόντρα στην Πολωνία (8/7, 18:30) και το Gazzetta παρουσιάζει όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο το διάστημα 8-16 Ιουλίου.

Το EuroBasket U20 βρίσκεται προ των πυλών (8-16/7) και οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες της Εθνικής ομάδας στο Ηράκλειο. Οι αγώνες του Πανευρωπαϊκού Νέων θα διεξαχθούν στο Νέο Κ.Γ. Ηρακλείου και στο Κ.Γ. Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ η Ελλάδα θα διεκδικήσει τη διάκριση αντιμετωπίζοντας αρχικώς τις Πολωνία (8/7), Λιθουανία (9/7) και Κροατία (10/7) στην α' φάση της διοργάνωσης.

Ξεχωρίζει ο Μαντζούκας

Παραμονές του EuroBasket U20, η FIBA παρουσίασε τα μεγαλύτερα ταλέντα της διοργάνωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στους νέους παίκτες που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διοργάνωση και τοποθετώντας στη σχετική λίστα τον Λευτέρη Μαντζούκα.

Όπως αναφέρει το αφιέρωμα της FIBA, ο 19χρονος φόργουορντ (2μ.07) του Παναθηναϊκού θα αγωνιστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε Πανευρωπαϊκό Νέων. Πέρσι ήταν εκ των κορυφαίων της Ελλάδας με 12.3 πόντους και 6.4 ριμπάουντ μ.ό. ανά παιχνίδι με την Εθνική που τερμάτισε στη 12η θέση.

Στη λίστα με τα μεγαλύτερα ταλέντα της διοργάνωσης δεσπόζουν επίσης οι Μίκαελ Καϊσέδο (Ισπανία, γκαρντ), Μαξίμ Ραϊνό (Γαλλία, σέντερ), Νίκολα Σαράνοβιτς (Σερβία, φόργουορντ), Μοτιέους Κρίβας (Λιθουανία, σέντερ), Χένρι Βέεσαρ (Εσθονία, φόργουορντ), Σάσα Τσιάνι (Σλοβενία, σέντερ) και Νοάμ Γιακόβ (Ισραήλ, γκαρντ).

Οι ομάδες και το σύστημα διεξαγωγής

Συνολικά, 16 ομάδες θα διεκδικήσουν τη διάκριση στο EuroBasket U20. Οι ομάδες έχουν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα αφού προκρίνονται όλες στη φάση των «16»

Group A: Βέλγιο, Ισραήλ, Τουρκία, Ιταλία

Group B: Εσθονία, Ισπανία, Μαυροβούνιο, Σερβία

Group C: Πολωνία, Λιθουανία, Κροατία, Ελλάδα

Group D: Ισλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία

Εν συνεχεία, το Group A διασταυρώνεται με το Group B και το Group C διασταυρώνεται με το Group D, δίνοντας αγώνες χιαστί.

A1 vs B4

A2 vs B3

B2 vs A3

B1 vs A4

C1 vs D4

C2 vs D3

D2 vs C3

D1 vs C4

- Οι νικητές προκρίνονται στα προημιτελικά. Ακολουθούν οι ημιτελικοί, ο μικρός τελικός και ο τελικός. Επίσης, θα γίνουν αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9-16.

Η 12άδα της Εθνικής

Ζορμπάς Θωμάς 2.06 18.02.2004 Ολυμπιακός

Ζούγρης Βαγγέλης 2.01 14.10.2004 Περιστέρι

Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος 1.97 11.03.2003 Καρδίτσα

Μαντζούκας Λευτέρης 2.07 08.07.2003 Παναθηναϊκός

Μερμίγκης Γιάννης 2.01 08.02.2003 Πανερυθραϊκός

Μπαζίνας Νάσος 1.94 18.10.2003 Προμηθέας Π.

Ναυπλιώτης Σωτήρης 1.93 28.08.2003 Coffeyville

Νεόφυτος Γιώργος 1.90 18.09.2003 Αχαγιά 82

Οικονομόπουλος Σωτήρης 1.91 29.08.2003 Πανερυθραϊκός

Πλώτας Νίκος 1.96 12.06.2004 Προμηθέας Π.

Σταυρακόπουλος Σωτήρης 2.03 29.11.2004 Περιστέρι

Χατζής Δημήτρης 2.12 24.06.2003 Περιστέρι

Τα μετάλλια της Εθνικής U20

2017: Χρυσό

2010: Ασημένιο

2009: Χρυσό

2002: Χρυσό