Ο Τζίμερ Φρεντέτ συνεχίζει την καριέρα του ως παίκτης του 3x3 και ηγείται της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη Βιέννη.

Το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό διακόπηκε απότομα λόγω της πανδημίας τη σεζόν 2019-20. Έκτοτε ο Αμερικανός γκαρντ επέστρεψε στην Κίνα για λογαριασμό των Σανγκάι Σαρκς ενώ ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια απραξίας έκανα στροφή στην καριέρα του καθώς αποτελεί μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ 3x3!

Ο 34χρονος -πια- Τζίμερ Φρεντέτ όχι μόνο εκπροσωπεί τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στη Βιέννη αλλά αποτελεί και τον ηγέτη της! Στα δύο πρώτα ματς ήταν εκείνος που πήρε από το χέρι τις ΗΠΑ και τις οδήγησε σε δύο νίκες κόντρα στη Λετονία με 21-17 και απέναντι στην Αυστραλια με 21-18. Και στα δύο ματς ήταν ο πρώτος σκόρερ της Αμερικής σημειώνοντας 11 και 8 πόντους αντίστοιχα.

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο από τις προσπάθειες του Φρεντέτ σε αυτά τα παιχνίδια

The @usab3x3 squad continues to be dominate at the @fiba3x3 World Cup! Jimmer Fredette is like that! #3x3WC pic.twitter.com/ruyWuaaDYa