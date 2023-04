Ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής στη φετινή σεζόν της EuroLeague Women.

«Ο εγκέφαλος πίσω από την ιστορική πορεία της Σκιο». Έτσι προλόγισε η FIBA τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο, προπονητή της ιταλικής Σκιο, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος προπονητής στη EuroLeague Women.

Η Σκιο κατάφερε να φτάσει στο Final 4 της διοργάνωσης και έχασε την πρόκριση στις λεπτομέρειες από την πανίσχυρη Φενέρμπαχτσε της Μπριάνα Στιούαρτ.

The mastermind behind @familaschio's historic campaign 🧡



Congratulations to the #EuroLeagueWomen Coach of the Year, Georgios Dikaioulakos 🧠 pic.twitter.com/YHBcfwQNiX