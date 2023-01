Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, όμως εξακολουθεί να σοκάρει. Ένας άγνωστος εισέβαλε στο Del City High School και άνοιξε «πυρ» μετά από αγώνα μπάσκετ.

Κανείς δεν φανταζόταν πως ένας αγώνας μπάσκετ λυκείου θα μπορούσε να καταλήξει με τόσο τρόμο στα μάτια των θεατών. Το απόγευμα της Τρίτης (18/01) το Del City υποδεχόταν το Millwood και ένας άγνωστος εισέβαλε στο κτίριο μετά την ολοκλήρωσή του και άνοιξε πυρ.

Τη στιγμή που οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να... χτενίζουν το κτίριο για παραπάνω στοιχεία έχοντας λάβει την κλήση για το συμβάν, νέοι πυροβολισμοί ακούστηκαν από το parking.

Στην αναφορά, γίνεται λόγος για έναν τραυματία που μεταφέρθηκε με Ι.Χ στο νοσοκομείο, ενώ κάθε ένα από τα παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού είναι σώο και αβλαβές. Ένας 18χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί και να κρατείται από τις Αρχές ως ύποπτος με την ταυτότητά του να μην συνδέεται με το συγκεκριμένο λύκειο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

This is crazy too many kids and families in the gym. Come people we gotta do better. I pray no one was hurt.🙏🏾 pic.twitter.com/rI3vxtxPSz