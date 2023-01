Ο Σμους Πάρκερ επιστρέφει στα παρκέ, μόνο με μια τελείως διαφορετική ιδιότητα, αυτή του... διαιτητή!

Τον θυμάστε τον Σμους Πάρκερ;

Καριέρα στο ΝΒΑ και δη στους Λος Άντζελες Λέικερς στο πλευρό του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος έχει κάνει το δικό του πέρασμα και από τα ελληνικά παρκέ καθώς έχει φορέσει τις φανέλες του Άρη, του Ηρακλη και του Περιστερίου.

Πλέον ετοιμάζει την μεγάλη του επιστροφή στα παρκέ, αλλά από... διαφορετικό πόστο! Ο Σμους Πάρκερ ξεκινάει καριέρα διαιτητή, καθώς «διευθύνει» ήδη παιχνίδια μικρών κατηγοριών στοχεύοντας κάποια μέρα να (ξανα)βρεθεί στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

16-year NBA veteran Smush Parker is working towards a career as a NBA official 🙌



(via @SmushParker21, @madehoops) pic.twitter.com/rMJnk5YEUj