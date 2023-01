Έξουμ, Τσίλντρες, Κύργιος και Γουόλ αγοράζουν ομάδα μπάσκετ στην Αυστραλία

Μία ομάδα επενδυτών, όπου ανάμεσά τους βρίσκονται οι Ντάντε Έξουμ, Τζος Τσίλντρες και Νικ Κύργιος, ετοιμάζονται να αποκτήσουν τη δική τους ομάδα στην Αυστραλία.

Ο φόργουορντ της Παρτίζαν Ντάντε Έξουμ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Τζος Τσίλντρες, ο τενίστας Νικ Κύργιος, αλλά και ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τζον Γουόλ βρίσκονται ανάμεσα στους επενδυτές που θα αποκτήσουν την Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ, ομάδα της πρώτης κατηγορίας στην Αυστραλία.

Η ενασχόληση των ντόπιων είναι φυσιολογική (Έξουμ, Κύργιος), ωστόσο και αυτή του Τσίλντρες έχει εξήγηση, αφού ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της χώρας για δύο σεζόν και έχει διατηρήσει ισχυρούς δεσμούς.

Η Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φοίνιξ δημιουργήθηκε το 2018 και είναι η δεύτερη ομάδα με έδρα τη Μελβούρνη, ενώ ακόμα αναζητεί το πρώτο της πρωτάθλημα. Πιο αναγνωρίσιμος παίκτης της είναι ο Ράιαν Μπρόκοφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στις Μπεσίκτας, Λοκομοτίβ Κουμπάν και Ντάλας Μάβερικς, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του.

Australian tennis star Nick Kyrgios is in advanced talks to join the @SEMelbPhoenix as a co-owner in Australia's @NBL, sources tell me.



Kyrgios would join a Romie Chaudhari-led ownership group that includes John Wall, Zach Randolph, Al Harrington, Josh Childress and Dante Exum.