Η FIBA «θυμήθηκε» τη μεγάλη εμφάνιση του Σοφοκλή Σχορτσανίτη στον μυθικό ημιτελικό της Σαϊτάμα, εκεί όπου η Εθνική φόρτωσε με 101 πόντους το καλάθι των Αμερικανών και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντομπάσκετ με την Ισπανία.

Εκείνη η νίκη της Ελλάδας επί της Team USA στον ημιτελικό του Μουντομπάσκετ της Σαϊτάμα χαρακτηρίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ως «το μεγαλύτερο σοκ της διοργάνωσης».

Η ελληνική ομάδα έπαιξε το απόλυτο μπάσκετ και υπέταξε τους Αμερικανούς, χορεύοντας συρτάκι στο κέντρο του γηπέδου την ώρα που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Καρμέλο Άντονι και ο Ντουέιν Γουέιντ κοιτούσαν σαστισμένοι.

Όσον αφορά τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη, ο βετεράνος σέντερ έκανε... πλάκα στον Ντουάιτ Χάουαρντ και τους αντίπαλους ψηλούς, σημειώνοντας 14 πόντους. Η FIBA θυμήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 28/11 τη μεγάλη εμφάνιση του Σόφο, αναφέροντας στο Twitter: «Φήμες λένε πως το φάντασμα του Baby Shaq ακόμη περιφέρεται στη Σαϊτάμα».



Rumor has it Baby Shaq’s ghost is still walking around in Saitama! 👻



⏪ ⏰ Going down the memory lane when Sofoklis Schortsanitis shocked USA in @FIBAWC 2006 semi-final! 💥 🇬🇷 pic.twitter.com/rfInDne17n