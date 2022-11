«Στην Αθήνα ο Μποντιρόγκα για το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια»

Ο νέος πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα εντός της εβδομάδας για να συζητήσει δια ζώσης με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και να παρακολουθήσει τον αγώνα των «πράσινων» με την Μπασκόνια.

Τις προηγούμενες ημέρες η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επισήμως για τη διαιτησία στον αγώνα με την Παρτίζαν στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας πως έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην EuroLeague και πως ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα έρθει άμεσα στην Αθήνα για συζήτηση.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση των «πράσινων» ανέφερε πως ο νέος πρόεδρος της EuroLeague θα ταξιδέψει στην Ελλάδα «όπου και θα συζητηθούν πολλά σημαντικά θέματα που αφορούν στο προϊόν και στα όσα συμβαίνουν στη διοργάνωση, τα οποία χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης».

Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες από το εξωτερικό, ο Μποντιρόγκα έρχεται εντός της εβδομάδας στην Αθήνα και αναμένεται να βρεθεί στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια (11/11).



Cheerings at OAKA for EuroLeague CEO??

You'd better believe it!



Dejan Bodiroga is expected to land in Athens later this week, and attend Panathinaikos vs Baskonia. pic.twitter.com/yzo8HUfVvQ