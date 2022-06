Ο Κώστας Κουφάς θα εμφανιστεί στο εφετινό "The Basketball Tournament", ενισχύοντας την ομάδα των Red Scare.

Το TBT, ή αλλιώς "The Basketball Tournament", είναι ένα ετήσιο τουρνουά μπάσκετ με νοκ άουτ αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο δημιουργήθηκε το 2014. Στην τελευταία εκδοχή του τουρνουά, δηλαδή την περσινή, η οποία μεταδόθηκε από το ESPN, συμμετείχαν συνολικά 64 ομάδες, με το έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα να ανέρχεται στο 1 εκατ. δολάρια.

Αυτά τα χρήματα θα διεκδικήσει φέτος ο Κώστας Κουφός με την ομάδα των Red Scare. Η συμμετοχή του 33χρονου σέντερ στο τουρνουά ανακοινώθηκε επίσημα από την διοργανώτρια αρχή και σηματοδοτεί την επιστροφή του πολύπειρου ψηλού στην αγωνιστική δράση.

Ο Κουφός, μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό στο φινάλε της περσινής σεζόν, δεν αγωνίστηκε με διάρκεια σε κάποια ομάδα. Έπαιξε μόλις ένα παιχνίδι (3 λεπτά συμμετοχής) με την ομάδα επιλέκτων G Leauge Ignite στην Αναπτυξιακή Λίγκα του NBA, κάνοντας κυρίως προπονήσεις. Στο μεταξύ, συζήτησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Βενέτσια του Μάικ Μπράμου τον περασμένο Δεκέμβριο, εντούτοις η μεταγραφή του δε τελεσφόρησε.

Ο άλλοτε διεθνής σέντερ μέτρησε πέρσι 4.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ σε 8 εμφανίσεις στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, ενώ γενικότερα στην καριέρα του έχει περάσει 11 σεζόν στο NBA, καταγράφοντας συνολικά 723 συμμετοχές στον «μαγικό κόσμο» με 5.7 πόντους κατά μ.ο.

