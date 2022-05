Η φωτογραφία του Λόρενς Ντόριτι, του 29χρονου που πυροβόλησε και σκότωσε τον Έιντριαν Πέιν, βρίσκεται πλέον στη δημοσιότητα από τις αστυνομικές Αρχές.

Ο Έιντριαν Πέιν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών στο Έγκρετ Σορς Ντράιβ.! Ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, μετέφερε μέσω Twitter την μακάβρια είδηση, ενώ η ανακοίνωση του γραφείου του Σερίφη στην Όραντζ Κάουντι έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες.

Ο άτυχος πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό με τον Λόρενς Ντόριτι (29 ετών) να συλλαμβάνεται ως ο δολοφόνος του Πέιν. Ο Ντόριτι παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος και συνελήφθη με κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, ενώ οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την φωτογραφία του.

NEW MUGSHOT: Orange County deputies say Lawrence Dority, 29, has been arrested on a warrant for First Degree Murder in the shooting death of former Orlando Magic player Adreian Payne. DETAILS: https://t.co/SO9O7C2znI pic.twitter.com/VhG8xjFvO8