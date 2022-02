O Bασίλης Σπανούλης παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και στάθηκε στη σημασία της ανάπτυξης του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.

Στο Κάιρο βρέθηκε ο θρύλος της Euroleague, Βασίλης Σπανούλης. Ο Kill Bill ήταν προσκεκλημένος της FIBA και παρακολούθησε τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου μεταξύ της Φλαμένγκο και της Μπούργος, παραδίδοντας στο τέλος του αγώνα τον τίτλο του MVP στον Λουκάς Μαρτίνεθ της Φλαμένγκο.

Ο V-Span που έδωσε λάμψη στον τελικό, μίλησε μετά το τέλος του ματς και στάθηκε στις διαφορές του Διηπειρωτικού με άλλες διοργανώσεις, αλλά και τις αλλαγές στο μπάσκετ.

Στο ματς τώρα, η Φλαμένγκο επικράτησε με 75-62 της Μπούργος και κατέκτησε τον τίτλο, με τον MVP Μαρτίνεθ να παίρνει το βραβείο του από τον Βασίλη Σπανούλη.

Για την απονομή: «Ήρθε η ώρα που θα γινόταν κι αυτό (να παραδώσει ο ίδιος ένα αντίστοιχο τρόπαιο, ενώ συνήθως ήταν αυτός που το παραλάμβανε). Είμαι χαρούμενος που το παρέδωσα εγώ στον Μαρτίνεθ. Το άξιζε και ήταν μία πολύ ωραία στιγμή».

Για τις διαφορές του Διηπειρωτικού Κυπέλλου συγκριτικά με τις υπόλοιπες διοργανώσεις: «Σε αυτή τη διοργάνωση συμμετέχουν ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο, ομάδες που έχουν, η καθεμία, διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Είναι πολύ ενδιαφέρων να βλέπεις ομάδες με διαφορετικές κουλτούρες να παίζουν μπάσκετ. Είναι κάτι πολύ όμορφο με μεγάλο ενδιαφέρον».

Για τις αλλαγές στο μπάσκετ: «Το μπάσκετ γίνεται πιο γρήγορο, πιο αθλητικό και πιο δυναμικό. Είναι λογικό. Όλος ο κόσμος αλλάζει, άρα και το μπάσκετ είναι λογικό να αλλάξει».

Για τη σημασία της ανάπτυξης του μπάσκετ σε ολόκληρο τον κόσμο: «Είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί το μπάσκετ παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι αυτός είναι ο στόχος της FIBA, να φέρει το μπάσκετ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πολύ καλό για τον κόσμο να παρακολουθεί αυτά τα ματς».

Για την ανάπτυξη του Διηπειρωτικού Κυπέλλου: «Τη βλέπω, γιατί ξέρω τους ανθρώπους που διοικούν και είμαι σίγουρος ότι αυτή η διοργάνωση κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερη».

The man who’s seen it all and won it all! 🙌



After handing over the #IntercontinentalCup trophy, we had a chat with the living legend, Vasilis Spanoulis! 🇬🇷 pic.twitter.com/hQV9s9jrjQ