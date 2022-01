Προπονητής και διαιτητής πιάστηκαν... λαιμό με λαιμό σε παιδικό πρωτάθλημα (vid)

Απίστευτος καυγάς έλαβε χώρα σε παιδικό πρωτάθλημα AAU στην Καλιφόρνια μεταξύ του προπονητή και του διαιτητή!

Εκεί που λες ότι τα... έχεις δει όλα, θα κάνει κάτι την εμφάνισή του προκειμένου να ανατρέψει τα πάντα. Όπως ακριβώς συνέβη στην Καλιφόρνια και πιο συγκεκριμένα σε παιχνίδια για το παιδικό πρωτάθλημα Amateur Athletic Union.

Ο προπονητής της μίας ομάδας όχι μόνο πιάστηκε στα χέρια με τον διαιτητή, αλλά αμφότεροι πιάστηκαν... λαιμό με λαιμό! Κι όλα αυτά μπροστά στα μάτια των πιτσιρικάδων, οι οποίοι κοιτούσαν αποσβολωμένοι τα όσα διαδραματίζονταν! Μάλιστα είχε εμπλοκή και ο δεύτερος διαιτητής, ο οποίος γρονθοκόπησε στο κεφάλι τον προπονητή!

Δείτε τι έγινε

Lawd Jesus this is what we doing now days? Bruhhhhh did y’all find ol boys glasses tho pic.twitter.com/Tv8eMNnrDe