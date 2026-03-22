Το ξημέρωμα της Δευτέρας ο Τσιτσιπάς με τον Φις στο Miami Open

O Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Άρθουρ Φις θα αγωνιστούν γύρω στις 03:00 το πρωί της Δευτέρας στον 3ο γύρο του Miami Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πολύ καλή εμφάνιση και τη νίκη απέναντι στον Αλεξ ντε Μινόρ, εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των 32 στο Miami Open και τώρα έχει μπροστά του μια νέα πρόκληση που ακούει στον όνομα Αρθουρ Φις.

Ο αγώνας τους ορίστηκε να κλείσει το πρόγραμμα στο κεντρικό κορτ, κάτι που σημαίνει πως θα αρχίσει μετά τις 02:30 το πρωί της Δευτέρας (23/3), ώρα Ελλάδας.

Ο Έλληνας παίκτης καλείται να νικήσει για πρώτη φορά τον 21χρονο Γάλλο, έπειτα από τέσσερις ήττες, με τις τελευταίες να είναι το 2025 στη Βαρκελώνη και στο Masters της Ρώμης.

Ο νικητής θα περάσει στη φάση των 16, όπου θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης του Ματέο Μπερετίνι με τον Μονεγάσκο, Βαλεντίν Βασερό.

Πριν από τον αγώνα του Τσιτσιπά στο κεντρικό κορτ, ξεχωρίζουν οι αγώνες του Κάρλος Αλκαράθ με τον Σεμπαστιάν Κόρντα και της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Αμερικανίδα, Κέιτι ΜακΝάιλι.

