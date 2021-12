Αυστραλία: Ένα κάρφωμα έφερε τη σύρραξη στο παρκέ (vid)

Ένα κάρφωμα πάνω στον Μάθιου Ντελαβεντόβα, στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, προκάλεσε τη σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ και των Σάουθ Ίστ Μέλμπουρν Φίνιξ.

Ο Μιτς Κρικ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, «κατεδαφίζοντας» τον Μάθιου Ντελαβεντόβα, πρωταθλητή με τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2016. Ο φόργουορντ των Σάουθ Ίστ Μέλμπουρν Φίνιξ θέλησε να πανηγυρίσει με έξαλλο τρόπο το κάρφωμα μπροστά από τον πεσμένο «Ντέλι».

Μόνο που δεν υπολόγισε στους συμπαίκτες του! Ένας, έχοντας πάρει και φόρα, χτύπησε τον Κρικ και τον έριξε στο παρκέ. Και μετά ακολούθησαν σκηνές χάους.

Όλοι οι παίκτες μπλέχτηκαν σαν ένα «κουβάρι», βρέθηκαν δίπλα στις θέσεις που βρίσκονται δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ηρεμήσουν.

Για την ιστορία, οι Σάουθ Ίστ Μέλμπουρν Φίνιξ επικράτησαν με 94-86.

It's gonna take something special for Mitch Creek to be denied dunk of the @NBL season after this effort.



That #Throwdown was 🔥 pic.twitter.com/XkxysCxCni