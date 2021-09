Η Αδριατική Λίγκα τίμησε τον Τέπιτς που αποσύρθηκε (pics)

Ο Μιλένκο Τέπιτς, ο οποίος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, τιμήθηκε από την Αδριατική Λίγκα για την προσφορά του.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Μιλένκο Τέπιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη δράση, εκτελώντας πλέον χρέη τιμ μάνατζερ στη Μέγκα Μπάσκετ, την ομάδα του super agent Μίσκο Ραζνάτοβιτς που λειτουργεί ως φάμπρικα παραγωγής NBAers.

Ο βετεράνος Σέρβος περιφερειακός αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό (2009-11), τον ΠΑΟΚ (2015-16, 2018-19) και τον Ηρακλή ενώ αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τους «πράσινους» το 2011.

Στο περιθώριο του αγώνα της Μέγκα Μπάσκετ με την SC Ντέρμπι, ο Τέπιτς τιμήθηκε από την Αδριατική Λίγκα για την προσφορά του. Ο Τέπιτς συμμετείχε σε 176 αγώνες στη διοργάνωση, κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο με την Παρτιζάν (2007-09).

Milenko Tepić, thank you for everything!#ABALiga pic.twitter.com/bpjHzjP9oe