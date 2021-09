Αταμάν: «Αν η Εφές έπαιζε στο ΝΒΑ, θα φτάναμε στα playoffs»!

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως εφόσον η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές συμμετείχε στο ΝΒΑ, θα μπορούσε να παίξει στα playoffs.

Ό,τι περί του αντιθέτου κι αν πει ποτέ κανείς, ο Εργκίν Αταμάν είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα των πάγκων, έχοντας να επιδείξει τέσσερα ευρωπαϊκά τρόπαια: Σαπόρτα 2002 με τη Σιένα, EuroChallenge 2012 με την Μπεσίκτας, EuroCup 2016 με τη Γαλατάσαραϊ και EuroLeague 2021 με την Εφές.

Ο άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας έχει έντονο ταμπεραμέντο, σε σημείο να εκφράζει αυτά που σκέφτεται δίχως να υπολογίζει τις συνέπειες και τις αντιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει. Μιλώντας στο podcast του δημοσιογράφου Ντονάτας Ουρμπόνας, εξήγησε πως «με αυτή την ομάδα (Εφές), αν παίζαμε στο ΝΒΑ, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να προκριθούμε στα playoffs».

Πάντως η άποψη του Αταμάν δεν βρήκε σύμφωνο τον Μάικ Τζέιμς: «Λατρεύω την αυτοπεποίθησή του. Πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Αλλά, δεν θα είχαν καμία πιθανότητα να παίξουν στα playoffs του ΝΒΑ», ανέφερε στο Twitter ο Αμερικανός.

Yo i love his confidence. U believes his team can do anything at any time. Dope dope dope BUT that being said they have no chance in hell of making the playoffs in the NBA lol https://t.co/rCeG6zU7zZ