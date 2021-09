Αντετοκούνμπο για Εθνική και Ευρωμπάσκετ: «Ανυπομονώ»! (pic)

Η FIBA μετράει αντίστροφα για το EuroBasket 2022 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ανυπόμονος για να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, εκεί όπου η Ελλάδα έμεινε εκτός οκτάδας και ο Greek Freak αποβλήθηκε με 5 φάουλ στον αγώνα με την Τσεχία.

Στο μεσοδιάστημα, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του και μάλιστα ως MVP των NBA Finals, δηλώνοντας πλέον ανυπόμονος να παίξει ξανά για την Ελλάδα.

Η FIBA ανέφερε στο Twitter πως απομένει ακριβώς ένας χρόνος μέχρι το EuroBasket 2022 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε στο Twitter: «Το πάμε μέρα με τη μέρα... Αλλά ανυπομονώ!», ποστάροντας και μια ελληνική σημαία.

Taking it day by day. But I can’t wait 💪🏾🔥🇬🇷 https://t.co/I08HlPUAuM