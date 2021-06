Σρούντερ: Τα... έσπασε με 0/9 σουτ έκανε αρνητικό ρεκόρ 60ετίας! (pic)

Ο Ντένις Σρούντερ τα... έσπασε με 0/9 σουτ στο Game 5 με τους Σανς και έγραψε αρνητική ιστορία.

Οι Λέικερς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και απειλούνται με αποκλεισμό από τη συνέχεια των playoffs.

Οι Σανς τους... σκόρπισαν στο Game 5, πήραν προβάδισμα με 3-2 και ψάχνουν άλλη μια νίκη για να προκριθούν στα playoffs.

Ο Άντονι Ντέιβις δεν έπαιξε στο Game 5 λόγω τραυματισμού και οι υπόλοιποι έπρεπε να βγουν μπροστά και να βοηθήσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, αλλά δεν το έκαναν.

Το supporting cast των λιμνάνθρωπων δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης και ειδικά ο Ντένις Σρούντερ. Ο Γερμανός γκαρντ ήταν σε κάκιστη βραδιά και τα... έσπασε κόντρα στο Φοίνιξ.

Τελείωσε το ματς με 0/9 σουτ εντός πεδιάς και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που μένει άποντος, έχοντας επιχειρήσει 9+ σουτ από το 1960 μέχρι σήμερα.

Dennis Schroder:



— 0 points

— 1 assist

— 0-9 shooting

— 0-4 from three

— 84 million dollars turned down



He is the first Laker to go scoreless in a playoff game while attempting 9+ shots since the franchise moved to LA. pic.twitter.com/XbVHD3nVCT