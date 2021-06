«Άφωνοι» άπαντες στο ΝΒΑ με την εμφάνιση του Λίλαρντ! (pics)

Ο Λίλαρντ έκανε έναν μυθικό αγώνα και αναγκάζει άπαντες να υποκλιθούν στο μεγαλείο του.

Μερικές φορές τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά σε κάτι που παρακολούθησες. Όσοι είδαν την εμφάνιση του Λίλαρντ κόντρα στους Νάγκετς θα καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε. Ο «Dame» ήταν πραγματικά ασταμάτητος, με μια εμφάνιση όνειρο. Μας είχε προετοιμάσει. Έχει δηλώσει ότι πρώτη φορά νιώθει σε τόσο καλή κατάσταση, σε περίοδο playoffs, αλλά αυτό ξεπερνά κάθε φαντασία.

Στην ήττα της ομάδας του από το Ντένβερ με 147-140, έκανε ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους, ρεκόρ σε τρίποντα στην ιστορία των playoffs με 12, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία κάποιος τέλειωσε το ματς με 55 πόντους και 10 ασίστ σε αγώνα playoff.

Παράλληλα, είχε 6 ριμπάουντ, 3 μπλοκ, 71% εντός παιδιάς και 71% στο τρίποντο. Όπως και εμείς ψάχνουμε τα λόγια για να σχολιάσουμε αυτό που είδαμε, έτσι και όλος ο μπακσετικός κόσμος, προσπάθησε να μιλήσει γι' αυτό, όσο πιο περιγραφικό μπορούσε.

Η αποθέωση από ολόκληρο τον μπασκετικό πλανήτη είναι γεγονός, με τους περισσότερους να ψάχνουν κάτι να πουν γι' αυτό που έβλεπαν.

Δείτε τις αντιδράσεις:

.@Dame_Lillard that’s all I have to says — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 2, 2021

Dame....🤯 — Zach LaVine (@ZachLaVine) June 2, 2021

This a spiritual experience. June 2, 2021

wild — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) June 2, 2021

WOW! — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) June 2, 2021

God mode. — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

I had like 4 tweets I wanted to write to describe this MASTERPIECE by Damian Lamonte Ollie Lillard Sr, but I am seriously at a loss for words... — Kevin Durant (@KDTrey5) June 2, 2021

wtf dame 🤦🏽‍♂️🔥 — Ja Morant (@JaMorant) June 2, 2021

Dame 🔥🔥🔥 — Harrison Barnes (@hbarnes) June 2, 2021

DOLLA!!!!!! Somebody tell my guy Malone, DAME CAN BEAT YOU!!! — Draymond Green (@Money23Green) June 2, 2021

Dame is still in Space Jam mode — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) June 2, 2021