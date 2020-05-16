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Τα social media του «ζήσε αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού

Τα social media του «ζήσε αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού

Τα social media του «ζήσε αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού

Το Υφυπουργείο Αθλητισμού έχει φτιάξει και social media σχετικά με το πρόγραμμα διάδοσης των αθλητικών αξιών, «Ζήσε Αθλητικά», που έκανε καμπάνιες ενημέρωσης αλλά και δημοπρασίες για την ενίσχυση της μάχης κατά του κορονοϊού.

Οι λογαριασμοί του «Ζήσε Αθλητικά» στα social media:

Facebook: https://www.facebook.com/Ζήσε-Αθλητικά-
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