Ο Παναγιώτης Σπύρου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ στην κατηγορία των εβδομήντα ενός κιλών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι.

Ο Παναγιώτης Σπύρου εκπροσώπησε με τον καλύτερο τρόπο την ελληνική άρση βαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παίδων στο Κάλι.

Ο νεαρός πρωταθλητής με μια σπουδαία εμφάνιση πήρε μέρος στην κατηγορία των 71 κιλών και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ με 127 κιλά, μόλις ένα κιλό πίσω από τον Τούρκο Κολέογλου, που πήρε το χρυσό. Σήκωσε κατά σειρά 120κ, 124κ. και 127 κιλά.

Στο επολέ ζετέ ο αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω σήκωσε με επιτυχία τα 145 κιλά, αλλά είχε δύο αποτυχημένες στα 150κ. και 151κ. και έμεινε στην 8η θέση στην κίνηση. Στο σύνολο ο Παναγιώτης Σπύρου ήταν 4ος με 272 κιλά, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση και πιστοποιώντας ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού αθλητισμού.

Πρώτος στο σύνολο ήταν ο Γεωργιανός Κιλάτζε με 279 κιλά, μετά ο Κολέογλου με 278 και τρίτος ο Κολομβιανός Καμπάζ Σεγκούρα με 273 κιλά.

Ο Παναγιώτης Σπύρου τον Απρίλιο είχε εντυπωσιάσει στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων, σημειώνοντας 12 πανελλήνια ρεκόρ στα 71κ. Συγκεκριμένα σήκωσε 125 κ. στο αρασέ και 150 κιλά στο επολέ ζετέ, φθάνοντας στα 275 κιλά στο σύνολο και με αυτές τις επιδόσεις πέτυχε πανελλήνια ρεκόρ ανδρών, νέων ανδρών, εφήβων και παίδων.