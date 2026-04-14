Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: «Ο αθλητής που συνελήφθη δεν διαθέτει δελτίο»

H ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη για το θάνατο 19χρονης στη Κεφαλονιά.

Ανάμεσα στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά είναι και ένας αθλητής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει κατακτήσει στο παρελθόν χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17.

Στο βιντεοληπτικό υλικό από ξενοδοχείο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές φαίνεται ένας εκ των συλληφθέντων να μεταφέρει τη 19χρονη, ενώ συνοδεύεται από τα άλλα δύο άτομα, πριν την αφήσουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση κοντά στην πλατεία όπου βρέθηκε στη συνέχεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, τη στιγμή που η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών εξέδωσε ανακοίνωση για τον πρώην αθλητή που συνελήφθη στην Κεφαλονιά για τον θάνατο της 19χρονης.

Σε αυτήν ξεκαθαρίζεται πως το άτομο που έχει συλληφθεί δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο.

Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες», τονίζεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.