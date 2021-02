To “Here to Play” powered by Kotsovolos βραβεύτηκε στα φετινά Influencer Marketing Awards με τέσσερα βραβεία

Η πλατφόρμα “Here to Play” powered by Kotsovolos ξεχώρισε στα φετινά Influencer marketing Awards για την καινοτομία της και τη δημιουργία του απόλυτα δυναμικού gaming community, τους K-MERS. Η καμπάνια της Κωτσόβολος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία JNLeoussis.

Για τους πιο ενημερωμένους gamers και εκείνους που θέλουν να μαθαίνουν πρώτοι τα νέα trends ή τα επόμενα gaming προϊόντα και τα reviews τους, ο Κωτσόβολος συγκεντρώνει στην πλατφόρμα του “Here to play” πρωτότυπο περιεχόμενο εμπνευσμένο από την gaming καθημερινότητά, τα καλύτερα gaming αξεσουάρ και όλα εκείνα τα news που θα κάνουν τον κάθε gamer να ξεχωρίσει. Οι Ηλίας Φουντούλης και Χρύσα Κατσαρίνη έκαναν την αρχή στα comedy videos, παρουσιάζοντας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο πρωτότυπο περιεχόμενο που διασκεδάζει τους K-MERS, ενώ στα reviews συναντάμε τον Δημήτρη Καρέτσο μαζί με Gaming Experts του Κωτσόβολου, που παρουσιάζουν τελευταία παιχνίδια και νέα gaming προϊόντα. Η ενέργεια ξεχώρισε με ένα Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Influencer Marketing in Retail”, με ένα Silver βραβείο στην κατηγορία “Growth & Innovation - Most Innovative Campaign with Influencers” και δύο Bronze βραβεία στις κατηγορίες “Best Influencer Marketing Strategy - Most Effective Collaboration or Partnership” και “Best Influencer Marketing for Brand Engagement”.

Ταυτόχρονα, όλοι οι K-MERS μπορούν να λάβουν μέρος στα καλύτερα gaming events, να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα και προσφορές και να δουν την αποδοτικότητά τους να ανεβαίνει! Αρκεί ένα click για να ανοίξει η πόρτα του πιο ενημερωμένου και fun gaming community, αλλά και για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που 10 τυχεροί θα διεκδικήσουν ένα απίθανο Infinity Gear Project 9 αξίας €5.000 και άλλα gaming δώρα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://heretoplay.kotsovolos.gr/