«Αλήθεια Τώρα» powered by bwin: Τι κρύβεται πίσω από το επίθετο του Εβάν Φουρνιέ;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται πίσω από το επίθετο του Εβάν Φουρνιέ;

Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού έχει ένα επώνυμο που κρύβει μια ιδιαίτερη ιστορία, η οποία συνδέεται με μια απρόσμενη ιατρική σύμπτωση!

Στο σημερινό επεισόδιο του «Αλήθεια Τώρα powered by bwin», η Ευτυχία Οικονομίδου αναλαμβάνει να λύσει την απορία και να αποκαλύψει όσα ίσως δεν γνωρίζατε για το επίθετο του Γάλλου άσου.

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