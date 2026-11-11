«Αλήθεια Τώρα» powered by bwin: Τι κρύβεται πίσω από το επίθετο του Εβάν Φουρνιέ;
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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κρύβεται πίσω από το επίθετο του Εβάν Φουρνιέ;
Ο Γάλλος μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού έχει ένα επώνυμο που κρύβει μια ιδιαίτερη ιστορία, η οποία συνδέεται με μια απρόσμενη ιατρική σύμπτωση!
Στο σημερινό επεισόδιο του «Αλήθεια Τώρα powered by bwin», η Ευτυχία Οικονομίδου αναλαμβάνει να λύσει την απορία και να αποκαλύψει όσα ίσως δεν γνωρίζατε για το επίθετο του Γάλλου άσου.
Δείτε το απολαυστικό βίντεο παρακάτω:
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