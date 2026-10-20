Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ, Καϊράτ-Παναθηναϊκός, ΟΦΗ-Λεβερκούζεν και Ολυμπιακός-Σπάρτα Πράγας με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn.

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με δυνατές αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Στην 3η αγωνιστική του Champions League η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα, στις 22:00, εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι.

Στην 3η αγωνιστική του Europa League, την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο τη Λεβερκούζεν και στις 22:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Σπάρτα Πράγας.

Στην 2η αγωνιστική του Conference League, την Πέμπτη, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός παίζει στο Αλμάτι με την Καϊράτ.

Στο πρόγραμμα των Κυπέλλων Ευρώπης ξεχωρίζουν και τα 2 μεγάλα παιχνίδια του Champions League, το σημερινό (22:00) στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα και το αυριανό (22:00) στο Μόναχο, μεταξύ της Μπάγερν και της Άρσεναλ.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης και τα ντέρμπι του Champions League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει, Over 3.5 γκολ & Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» *, «Bet Builder Boost»* & «Bet Lock»*.



Παναθηναϊκός-Μπασκόνια και Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ με «20 & Kάρφωσες»*



Στη Euroleague διεξάγεται η 7η αγωνιστική με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη (21:15) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια και την Παρασκευή (21:15) ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενερμπαχτσέ.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague



Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο



Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

