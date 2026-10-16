Τα πιο δυνατά καρέ του showrun με τη McLaren MCL60 και τη McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
Από τον εκκωφαντικό ήχο των κινητήρων μέχρι τη χαρακτηριστική μυρωδιά του καμένου ελαστικού και τις εντυπωσιακές εικόνες στην πίστα, η McLaren MCL60 και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna ξύπνησαν όλες τις αισθήσεις των χιλιάδων θεατών που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
Τα δύο εμβληματικά μονοθέσια χάρισαν μοναδικές στιγμές στους φίλους του motorsport, φέρνοντάς τους πιο κοντά από ποτέ στην καρδιά και την ιστορία της McLaren Racing.
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