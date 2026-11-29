Το αυτογκόλ του Γκιώνη έκρινε την ανατροπή του Πανιωνίου, ο οποίος βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ στην έδρα του κόντρα στο Νέστο (1-2). Εύκολη νίκη για τον Πανθρακικό με «τριάρα» στην Καλαμαριά.

Από τρεις βαθμούς πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους ο Πανιώνιος και ο Πανθρακικός στη 13η αγωνιστική της Super League 2. Ο Ιστορικός τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στη Νέα Σμύρνη, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή (2-1). Από την πλευρά τους, οι Ακρίτες υπέταξαν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 3-2.

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Ο Πανιώνιος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο ακόμη μίας απώλειας βαθμών, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ωστόσο, παρά τον κακό αγωνιστικό χώρο στη Νέα Σμύρνη, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει τη νίκη με 2-1.

Ο Ιστορικός προσπέρασε κατά έναν βαθμό τις... χαμένες της αγωνιστικής, ΑΕΛ Novibet και Νίκη Βόλου (24-23), και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, εν αναμονή της αναμέτρησης της Athens Kallithea (22 βαθμοί) με την ουραγό Ζάκυνθο, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο «Ελ Πάσο».

Η ομάδα της Καβάλας «σόκαρε» τους Κυανέρυθρους, καθώς πήρε το προβάδισμα στο 19ο λεπτό με τον Δερμιτζάκη. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+2') με τον Λιάσο. Οι Νεοσμυρνιώτες ολοκλήρωσαν την ανατροπή με μεγάλη δόση τύχης, καθώς στο 70' ο Γκιώνης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ύστερα από σέντρα του Ασλανίδη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Πανιώνιος (Κοροπούλης): Κράνινξ, Ζούλιας, Ασλανίδης, Χριστόπουλος (59′ Φοκάμ), Γκαντέλιο, Ντίας, Λιάσος, Παυλόπουλος (59′ Μπούρης), Μούργος, Ταβάρες (73′ Αλεξανδράκης), Μάναλης.

Νέστος Χρυσούπολης (Τάτσης): Άστρας, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά, Λυμπεράκης, Γιαξής, Κασέμι, Κωστίκα, Τότσκα (57′ Θωμαΐδης), Σαπουντζής (57′ Γκιώνης), Σάμπλιτς.

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός 2-3

Έπειτα από τρεις αγωνιστικές, στις οποίες μέτρησε δύο ήττες και μία ισοπαλία, ο Πανθρακικός επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με 3-2 στην έδρα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι Ακρίτες βρίσκονται στην ένατη θέση με 17 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς παραμένουν στην επικίνδυνη ζώνη, καθώς καταλαμβάνουν τη 13η θέση με 10 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα στο πρώτο 20λεπτο, χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αθανασακόπουλου στο 3' και το σουτ του Σαραντίδη στο 20'. Οι γηπεδούχοι μείωσαν προσωρινά στο 57' με τον Ρίζο, όμως ο Σαραντίδης, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 61', επανέφερε τη διαφορά στα δύο γκολ και ουσιαστικά «τελείωσε» την υπόθεση νίκη. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν μόνο να μειώσουν τη διαφορά στο 90+1', με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κυριακίδη, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Απόλλων Καλαμαριάς (Μιλίνκοβιτς): Κυρίτσης, Μανωλάκης, Ξυγκόρος (59′ Αλμασίδης), Πέρεζ, Ντιαλόσι, Πιαστόπουλος, Άτσκα (46′ Προύντζος), Κυριακίδης, Ρίζος (69′ Τσαπακίδης), Καραμπέρης (46′ Λέο), Βοριαζίδης (46′ Κεδίκογλου).

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Παϊτέρης, Λαρρέα, Βουτσάς, Σαραντίδης, Παχούμης (64′ Ζώνιος), Γιανναράκης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι (72′ Πέιος), Νότας.

Super League 2 - 13η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' 1-1

Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου 2-0

Πανσερραϊκός - Πύργος 2-1

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Νovibet 3-0

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' 0-0

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός 2-3

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης 2-1

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ

Η βαθμολογία της Super League 2

Μαρκό 31

Πανιώνιος 24

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ΑΕΛ Novibet 23

Νίκη Βόλου 23

Ελλάς Σύρου 22

Athens Kallithea 22

Πανσερραϊκός 22

Αστέρας Β' AKTOR 19

Πανθρακικός 17

Αναγ. Καρδίτσας 14

ΠΑΟΚ Β' 13

Νέστος Χρυσ. 12

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Απ. Καλαμαριάς 10

ΠΑΣ Πύργος 10

Ολυμπιακός Β' 8

Ζάκυνθος 4