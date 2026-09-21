Όροι συμμετοχής «Cyclon» & «Gazzetta.gr» διαγωνισμού

Ακολουθούν οι όροι του Διαγωνισμού στο Instagram του Gazzetta.

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «LIQUID MEDIA SA» που εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής με ΑΦΜ 800565178 και έχει στην ιδιοκτησία του το gazzetta.gr (στο εξής Gazzetta.gr) διοργανώνει για λογαριασμό της Cyclon, με έδρα στη Leoforos Megaridos 124, Aspropyrgos Attikis, εφεξής η «Cyclon», προωθητική ενέργεια (στο εξής ο «Διαγωνισµός») που θα διεξάγεται στους λογαριασμούς που διαθέτει το gazzetta.gr στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο «Instagram», με έπαθλο 1 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης Cyclon και 4 δώρα από το αποκλειστικό merchandise Cyclon x Adidas.

2. Το Gazzetta.gr διατηρεί επίσημους λογαριασμούς στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» https://www.instagram.com/gazzetta.gr/?hl=en.

3. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στον ανωτέρω αναφερόμενο Διαδικτυακό Τόπο του Gazzetta.gr.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Gazzetta.gr.

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Gazzetta.gr και της Cyclon, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού και (δ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» (εφεξής «Ιστοσελίδες»), έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής του στις Ιστοσελίδες και δηλώνοντας τα πραγματικά του στοιχεία, να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των Ιστοσελίδων και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5. To Gazzetta.gr δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού

1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 22/9/2026 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 02/10/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του εκάστοτε Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

3. Μετά τη προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία, ο Διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία, ήτοι να πράξει σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram».

2. Να κάνει like στο post του διαγωνισμού, να κάνει mention έναν άλλον λογαριασμό και να ακολουθήσει το @Gazzetta.gr και τη @cyclon_lubricants στο Instagram.

3. Στη συνέχεια η ομάδα του Gazzetta.gr, μέσω πλατφόρμας επιλογής νικητών (Sorteos) θα κληρώσει τυχαία 5 νικητές, με εγγραφή οθόνης κατά την διαδικασία, για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας.

4. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα αυτόματη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο σύνδεσμο «link» και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Gazzetta.gr. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Gazzetta.gr να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει το νικητή και τον επιλαχόντα. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

5. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών.

6.To Gazzetta.gr είναι ο μόνος αρμόδιος να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας του Gazzetta.gr ή της Liquid Media για την εγκυρότητά της.

8. Tο Gazzetta.gr και η Cyclon δεν έχει ευθύνη, αστική, διοικητική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, Νικητή, επιλαχόντα ή τρίτο, για οποιαδήποτε παραβίαση νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης, ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, το Δώρο και τη χρήση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ε. Δώρα

1. Το Δώρο για τον νικητή του Διαγωνισμού συνίσταται σε 1 Λιπαντικό υψηλής απόδοσης Cyclon και 4 δώρα από το αποκλειστικό merchandise Cyclon x Adidas.

ΣΤ. Σημαντικές Προϋποθέσεις και Περιορισμοί του Δώρου

1. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

2. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αποδεχθούν την πολιτική απορρήτου της Cyclon.

3. Κατόπιν της διενέργειας του Διαγωνισμού, την Παρασκευή 2/10/2026 το Gazzetta.gr θα ανακοινώσει την ανάδειξη του Νικητή στον Διαδικτυακό Τόπο του Gazzetta.gr μέσω Instagram Story στον λογαριασμό που διατηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, μέσω της οποίας συμμετείχε στο Διαγωνισμό. Κατόπιν, σε προσωπικό μήνυμα, το Gazzetta.gr θα ενημερώνει τον νικητή για τα δώρα του..

4. Ο νικητής έχει στη διάθεσή του πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής του για να απαντήσει και να ενεργοποιήσει το δώρο του.

5. Ο νικητής και ο/η συνοδός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων τους προς το Gazzetta.gr.

6. Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα ή/και προϊόντα του Gazzetta.gr ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα.

7. Το Gazzetta.gr και η Cyclon διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τα Δώρα ακόμη και μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Ζ. Ευθύνη

1. Η ευθύνη του Gazzetta.gr περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. To Gazzetta.gr δε φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παροχής των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Gazzetta.gr και της Cyclon παύει να υφίσταται.

2. Tο Gazzetta.gr και η Cyclon δε φέρουν καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές ή τους επιλαχόντες εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Tο Gazzetta.gr και η Cyclon δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα των Δώρων και οι νικητές θα πρέπει να απευθυνθούν στον προμηθευτή που θα του υποδειχθεί από το Gazzetta.gr ή την Cyclon.

Η. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Το Gazzetta.gr και η Cyclon δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στους Διαδικτυακούς Τόπους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, το Gazzetta.gr και η Cyclon δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με της όρους της τις πολιτικές του Instagram και του TikTok, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετικής αξίωσή τους έναντι του Gazzetta.gr και της Cyclon.

4. Περαιτέρω, το Gazzetta.gr και η Cyclon δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στην Ιστοσελίδα και τον Διαδικτυακό Τόπο του Gazzetta.gr, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Θ. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις και

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Gazzetta.gr με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

Ι. Τροποποίηση των Όρων

1. Το Gazzetta.gr διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικών αναρτήσεων του στον λογαριασμό που διατηρεί στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Το Gazzetta.gr και η Cyclon δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού.

2. Παρά το γεγονός ότι το Gazzetta.gr λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Κ. Προσωπικά Δεδομένα

1. Το Gazzetta.gr σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

2. Κάθε συμμετέχων για την άσκηση των δικαιωμάτων του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης / ανάκλησης της συγκατάθεσης και την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Gazzetta.grστη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 493 & Σωτήρη Πέτρουλα 2, Αγία Παρασκευή, (Τ.Κ.: 15343), τηλέφωνο: 2144025004 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

3. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς το Gazzetta.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα τους που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

4. H Cyclon δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και νικητή και τυχόν επιλαχόντων.

Λ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι του Gazzetta.gr. Ο Διαγωνισμός δε διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται, προωθείται ή σχετίζεται με το Instagram. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στο Gazzetta.gr και όχι στο Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους Όρους που τον διέπουν.

2. Η εξακολούθηση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση των Διαδικτυακού Τόπου μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Gazzetta.gr.

4. Ακατάλληλο και εν γένει αντίθετο στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου δε θα γίνεται αποδεκτό.

5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.