Εγκαινιάστηκε το νέο κλειστό στην Κόρινθο, παρουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη

Με ξεχωριστό καλεσμένο τον Παναγιώτη Γιαννάκη, Εγκαινιάστηκε το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου.

Υπό το βλέμμα του «Δράκου» του ελληνικού μπάσκετ και να τιμούνται σπουδαίοι Έλληνες αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο Μιχάλης Μουρούτσος, εγκαινιάστηκε στο ΔΑΚ το νέο κλειστό γυμναστήριο τύπου «μπαλόνι».

Η σχετική ανακοίνωση

«Με τον καλύτερο τρόπο, πριν ακόμη από την επίσημη τελετή, «εγκαινιάστηκε» το νέο κλειστό γυμναστήριο τύπου «μπαλόνι» στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου. Και το εγκαινίασαν αυτοί στους οποίους ανήκει: δεκάδες παιδιά από τις ακαδημίες των τοπικών συλλόγων, που γέμισαν το ολοκαίνουργιο παρκέ και οι φωνές τους, τα γέλια τους και ο ήχος της μπάλας έδωσαν από την πρώτη στιγμή ζωή στη νέα αθλητική εγκατάσταση.

Το νέο κλειστό γυμναστήριο, μαζί με το δεύτερο «μπαλόνι» που έχει ήδη εγκατασταθεί στο προαύλιο του 4ου Γυμνασίου – 3ου Λυκείου στον Συνοικισμό, δημιουργούν νέα δεδομένα για τον αθλητισμό στην πόλη. Για πολλά χρόνια το υπάρχον κλειστό γυμναστήριο της Κορίνθου αποτελούσε ουσιαστικά τη μοναδική υποδομή που εξυπηρετούσε τις ανάγκες όλων των ομάδων μπάσκετ και βόλεϊ. Πλέον, με τρία κλειστά γυμναστήρια μέσα στην πόλη, τα σωματεία αποκτούν περισσότερες ώρες προπόνησης και καλύτερες συνθήκες για τους αθλητές τους.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στη δημιουργία της νέας εγκατάστασης, σημειώνοντας ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν επισκέφτηκε μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Σταύρο Δανιήλ την Γλυφάδα και είδαν εκεί την αντίστοιχη αθλητική υποδομή.

Παράλληλα παρουσίασε τον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Επανέλαβε τη δέσμευση για τη μετατροπή του ανοιχτού κολυμβητηρίου σε κλειστό, την ανακαίνιση του σημερινού κλειστού γυμναστηρίου και την αντικατάσταση του φθαρμένου ταρτάν στον αγωνιστικό στίβο του Σταδίου της Κορίνθου. Τόνισε ακόμα την αντικατάσταση των ταπήτων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα όλου του Δήμου.

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι το νέο, σύγχρονο, κλειστό γυμναστήριο που σχεδιάζει ο Δήμος θα κατασκευαστεί στον χώρο του στρατοπέδου της Κορίνθου, το οποίο έχει περιέλθει στον Δήμο, και μέσα στη χρονιά αναμένεται η καταχώριση της πράξης εφαρμογής στο Κτηματολόγιο.

Τέλος ο κ. Σταυρέλης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο μικρό θαύμα που έχει συντελεστεί στον τομέα των αθλητικών υποδομών: τον τέως και νυν Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Κώστα Δημάκο και Σταύρο Δανιήλ, αντίστοιχα, αλλά και όλους τους εργαζόμενους. Ιδιαίτερη και από καρδιάς ήταν και η ομιλία του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Σταύρου Δανιήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικά του παιδικά και εφηβικά χρόνια των προπονήσεων στην Κόρινθο που ακόμα είχε λίγες αθλητικές υποδομές, ενώ αναφέρθηκε και αυτός στην πολύτιμη συμπαράσταση και βοήθεια των συνεργατών του και των εργαζομένων στον Δήμο.

Μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού στην Κόρινθο

Ξεχωριστή στιγμή των εγκαινίων αποτέλεσε η βράβευση κορυφαίων Ελλήνων αθλητών, αλλά και των παλιών και νέων κορίνθιων πρωταθλητών. Ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο Κορινθίων αποτέλεσε η παρουσία του Παναγιώτη Γιαννάκη, του θρυλικού «Δράκου» του ελληνικού μπάσκετ και αρχηγού της Εθνικής Ομάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1987.

Τιμήθηκαν, επίσης, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τάε Κβο Ντο Μιχάλης Μουρούτσος, καθώς και σημαντικοί Κορίνθιοι αθλητές: ο Νίκος Ξυλούρης, με σημαντικές διακρίσεις στην κολύμβηση και συμμετοχές σε τελικούς Ολυμπιακών Αγώνων, ο πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία Παναγιώτης Κωστούρος, ο πρωταθλητής Ελλάδας στα 800 και 1.500 μέτρα Χαράλαμπος Λαγός και ο πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση Βαγγέλης Μακρυγιάννης.



Όλοι στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της δημιουργίας νέων χώρων άθλησης, οι οποίοι μπορούν να φέρουν ακόμη περισσότερα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Αρκετοί μάλιστα θυμήθηκαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ίδιοι στα πρώτα χρόνια της αθλητικής τους διαδρομής και τις πολύ διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες προπονούνταν.

Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης του Κορίνθιου προπονητή βόλεϊ Δημήτρη Ανδρεόπουλου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες τεχνικούς και πρωταθλητή Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που τιμάται από την ιδιαίτερη πατρίδα του και αποκάλυψε πως, όταν ο Σταύρος Δανιήλ τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για τη βράβευσή του, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Τα παρατάω όλα και έρχομαι».

Τον νέο αθλητικό χώρο ευλόγησε ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Σωτήρης Μουρίκης και Τάσος Γκιολής, ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων Γιάννης Καλκανάς, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι των τοπικών αθλητικών σωματείων, καθώς και δεκάδες μικροί και μεγάλοι αθλητές και πολίτες.

Την παρουσία τους δήλωσαν με μηνύματα που απέστειλαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημιουργίας νέων και σύγχρονων αθλητικών χώρων. Η νέα εγκατάσταση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια του Δήμου Κορινθίων να αναβαθμίσει συνολικά τις αθλητικές του υποδομές. Στόχος είναι περισσότεροι και καλύτεροι χώροι άθλησης για τα σωματεία, τους αθλητές και κυρίως για τα παιδιά του Δήμου μας.

Γιατί η καλύτερη εικόνα των εγκαινίων ήταν τελικά εκείνη που υπήρχε πριν ακόμη κοπεί η κορδέλα: ένα ολοκαίνουργιο γήπεδο γεμάτο παιδιά.»