Διεθνές επίκεντρο του SUP ο Άγιος Νικόλαος

Περισσότεροι από 200 αθλητές από 20 και πλέον χώρες στο «Agios Nikolaos on SUP 2026», από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου.

Ο Άγιος Νικόλαος φιλοξενεί από τις 18 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026 τη μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση «AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026 – PADDLE EUROPE SUP CHAMPIONSHIPS & SUP WORLD CUP», συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές και αποστολές από περισσότερες από 20 χώρες.

Το πρόγραμμα των αγώνων, οι διεθνείς συμμετοχές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης παρουσιάστηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου στο παλαιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου.

Το «Agios Nikolaos on SUP 2026» διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας και Κυματολίσθησης με Σανίδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τη ΔΑΕΑΝ, τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ) και τις Paddle Europe και Paddle Worldwide, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στη Συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ο έφορος SUP της Ελληνικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος του ΝΑΣΑΝ Μιχάλης Φαρσάρης, ο πρόεδρος της Paddle Europe Jean Zoungrana και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κάνοε-Καγιάκ Γιώργος Αθανασίου. Παρούσα ήταν επίσης η Noemi Horvath, Chair of the Paddle Worldwide SUP Committee.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία της διοργάνωσης στον Άγιο Νικόλαο και στη σταθερή στήριξη του Δήμου προς τον Σύλλογο και την Ομοσπονδία, επισημαίνοντας ότι ο στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση και αναβάθμιση του θεσμού.

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη φετινή επέκταση της διοργάνωσης και στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, τονίζοντας ότι η επιλογή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για αποκέντρωση σημαντικών αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων και συμμετοχή περισσότερων περιοχών του Δήμου σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Ο Μιχάλης Φαρσάρης αναφέρθηκε στην πορεία και την εξέλιξη της διοργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία. Όπως σημείωσε, άνθρωποι και παιδιά που τα πρώτα χρόνια δεν συμμετείχαν ενεργά έχουν πλέον γίνει μέρος της διοργάνωσης και της αθλητικής κοινότητας. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ελληνική Ομοσπονδία και προσωπικά τον πρόεδρό της Γιώργο Αθανασίου για τη συνεργασία και τη στήριξη.

Ο πρόεδρος της Paddle Europe Jean Zoungrana τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελληνική Ομοσπονδία και τους τοπικούς διοργανωτές και αναφέρθηκε στη μεγάλη διεθνή συμμετοχή, η οποία προσεγγίζει τους 240 αθλητές από περισσότερες από 20 εθνικές αποστολές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην οικονομική και τουριστική διάσταση της διοργάνωσης, καθώς μαζί με τους αθλητές ταξιδεύουν προπονητές, συνοδοί και οικογένειες, δημιουργώντας σημαντικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γιώργος Αθανασίου αναφέρθηκε στην πορεία που οδήγησε στην απόφαση να πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο μαζί το πανευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γεγονός, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της διοργάνωσης.

Η φετινή διοργάνωση αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερους από 200 αθλητές και αθλήτριες από 20 και πλέον χώρες. Οι αγώνες περιλαμβάνουν κατηγορίες Junior, Open, Masters 40+ και Masters 50+, καθώς και αγώνες συμμετοχής για παιδιά U14 και για inflatable σανίδες.

Ιδιαίτερη αγωνιστική σημασία έχει το SUP World Cup, καθώς οι βαθμοί που συγκεντρώνουν οι αθλητές στον Άγιο Νικόλαο προσμετρούνται στη διεθνή κατάταξη ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Sabaudia της Ιταλίας, 14–18 Οκτωβρίου 2026.

Ξεχωριστό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης αποτελεί επίσης η Τελετή Έναρξης του Paddle Europe SUP Championships με Παρέλαση των Χωρών, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά και δίνει στην πόλη τον χαρακτήρα μιας μεγάλης διεθνούς αθλητικής γιορτής.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα

17 Σεπτεμβρίου

Τελετή Έναρξης Paddle Europe SUP Championships & Παρέλαση Χωρών

18 Σεπτεμβρίου

Paddle Europe SUP European Championships – Sprint

19 Σεπτεμβρίου

Paddle Europe SUP European Championships – Technical

20 Σεπτεμβρίου

Paddle Europe / Paddle Worldwide Joint Event – Long Distance

Paddle Europe SUP European Championships & SUP World Cup

22 Σεπτεμβρίου

SUP World Cup – Sprint

23 Σεπτεμβρίου

SUP World Cup – Technical

https://www.agiosnikolaos.gr/.../diethnes-epikentro-tou.../