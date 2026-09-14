AMPHIBIAN: Η Ελλάδα γίνεται το μεγαλύτερο αθλητικό εργαστήριο, σε ένα μοναδικό παγκοσμίως project

Από το Ορμένιο Έβρου μέχρι τη Γαύδο, το AMPHIBIAN είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που ενώνει 13 περιφέρειες, πέντε αθλήματα, σε μία αποστολή που βάζει την ανθρώπινη αντοχή, την επιστήμη και την τεχνολογία στην ίδια εξίσωση.

Πώς ανταποκρίνεται το σώμα όταν το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, αλλά η προσπάθεια δεν σταματά; Όταν κάθε μέρα φέρνει και μια διαφορετική πρόκληση;

Το AMPHIBIAN έρχεται να δώσει απαντήσεις στην πράξη. Δεν πρόκειται για έναν ακόμα αγώνα αντοχής. Δεν είναι απλώς μια αθλητική αποστολή. Είναι ένα ευρύ, διεπιστημονικό εγχείρημα που φέρνει τον αθλητισμό δίπλα στην ιατρική, την επιστήμη, την τεχνολογία και την έρευνα της ανθρώπινης απόδοσης.

Και το εργαστήριο; Η ίδια η Ελλάδα.

Από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο σε 13 ημέρες

Η πρόκληση είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το εγχείρημα, ο Γιώργος Τσιάνος, πρώην αθλητής, γιατρός και ερευνητής, θα ξεκινήσει από το Ορμένιο, στον Έβρο, το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, και θα κινηθεί προς το νοτιότερο σημείο της χώρας και της Ευρώπης, τη Γαύδο. Και θα το κάνει μέσα από 5 διαφορετικά αθλήματα: Ποδηλασία. Κολύμβηση. Ορειβασία. Τρέξιμο. Ιστιοπλοΐα.

Στη διαδρομή θα περάσει και από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας, σε ένα ταξίδι που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 13 ημέρες.

Πέντε διαφορετικοί τρόποι κίνησης, πέντε διαφορετικά περιβάλλοντα και μια συνεχής εναλλαγή απαιτήσεων για το ανθρώπινο σώμα.

Από τον Όλυμπο και τα Μετέωρα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, τη Σαντορίνη, τη Δήλο, το Αιγαίο και την Κρήτη, η διαδρομή συνδέει παράλληλα σημεία ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας.

Κάπου εδώ το AMPHIBIAN ξεφεύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης αθλητικής πρόκλησης. Το σώμα γίνεται το απόλυτο εργαστήριο. Και κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής γίνεται κομμάτι επιστημονικής παρατήρησης και data.

Με τη χρήση φορετών αισθητήρων, smart garments, GPS, περιβαλλοντικών μετρήσεων και ψηφιακών μέσων, το εγχείρημα θα συλλέξει δεδομένα για την καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία, τη θερμορύθμιση, την οξυγόνωση, τη γλυκαιμική δυναμική, την κίνηση, την κόπωση, την αποκατάσταση και το παραγόμενο έργο.

Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν είναι μόνο η συλλογή των δεδομένων. Είναι να διαπιστωθεί αν αυτά μπορούν να μεταδοθούν, να αποθηκευτούν και να αξιοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο αθλητής βρίσκεται σε κίνηση, μέσα στο νερό, σε βουνό ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και ενώ η συνδεσιμότητα μπορεί να μην είναι σταθερή.

Με απλά λόγια: η τεχνολογία καλείται να ακολουθήσει τον αθλητή εκεί όπου το εργαστήριο δεν μπορεί να πάει.

Ένας άνθρωπος που έχει δοκιμάσει τα όρια

Για να γίνει μια τέτοια αποστολή χρειάζεται, φυσικά, και ο άνθρωπος που θα σταθεί στο επίκεντρό της.

Ο Γιώργος Τσιάνος συνδυάζει δύο κόσμους που στο AMPHIBIAN συναντιούνται διαρκώς: την επιστήμη και τον αθλητισμό.

Ως αθλητής ο ίδιος, υπήρξε πρωταθλητής κολύμβησης, κάτοχος ρεκόρ και μέλος της εθνικής ομάδας κολύμβησης σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Το 2000 κολύμπησε τη Μάγχη, την απόσταση μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Το 2004 ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ από τη βόρεια παράπλευρη διαδρομή στα Θιβετιανά Ιμαλάια. Το 2011 κολύμπησε ασταμάτητα από την ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το νησί της Κρήτης, καλύπτοντας απόσταση 101 χιλιομέτρων. Το 2015 έτρεξε τον 7ήμερο υπερμαραθώνιο Marathon des Sables 250 χιλιομέτρων στην έρημο Σαχάρα. Το 2015 έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που ολοκλήρωσε την πρόκληση Ice Water Fire. Το 2019 ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ για δεύτερη φορά. Το 2023 κολύμπησε στην Ανταρκτική. Ο Γεώργιος έχει κάνει αναρρίχηση στα Ιμαλάια, στα Βραχώδη Όρη, στις Ευρωπαϊκές Άλπεις, στα Όρη Άτλαντα, στα Σκωτικά Υψίπεδα και στις οροσειρές σε όλη την Ελλάδα. Έχει κολυμπήσει σε όλο τον κόσμο και έχει ολοκληρώσει διασχίσεις και αγώνες σε ωκεανούς, θάλασσες, ποτάμια και λίμνες.

Ως επιστήμονας πάλι, έχει σπουδάσει ανθρώπινη φυσιολογία στο Berkeley και στο King’s College London, έχει αποκτήσει διδακτορικό στη Γλασκώβη με αντικείμενο την ανθρώπινη φυσιολογία σε υψόμετρο και ψύχος και έχει σπουδάσει Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Παράλληλα, έχει εξειδικευτεί και δραστηριοποιηθεί στην ιατρική αποστολών και σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

Κάπως έτσι, δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι το AMPHIBIAN σχεδιάστηκε γύρω από την έννοια των ορίων

Στο εγχείρημα μαζί του θα συμμετάσχουν και ορισμένοι εξέχοντες συν-αθλητές: ο Αργυρός Παραολυμπιονίκης το 2004, Αλέξανδρος Ταξιλδάρης (1η ημέρα), η αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων ποδηλασίας, τριάθλου και βουνού, Ευαγγελία Δούμα (2η ημέρα), ο Ορειβάτης και Καθηγητής Γεωλογίας, Μιχάλης Στύλλας (3η ημέρα), ο παγκοσμίας φήμης Αργυρός ολυμπιονίκης στη μαραθώνια κολύμβηση, Σπύρος Γιαννιώτης (6η ημέρα), ο πολλάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ιστιοπλοϊας, Ιορδάνης Πασχαλίδης (ημέρες 9-10) και η υπερμαραθωνοδρόμος σε αγώνες δρόμου και βουνού, Δέσποινα Σημαντράκου (11η ημέρα).

Όλα θα συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας

Ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα μπορούσε να μείνει μακριά από την κάμερα.

Η αποστολή θα έχει καθημερινή ενημέρωση και ψηφιακή κάλυψη, με φωτογραφίες, video, drone και υποβρύχιες λήψεις, ενώ προβλέπονται live GPS tracking και καθημερινή μετάδοση επιστημονικών δεδομένων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του website και των social media.

Παράλληλα, το AMPHIBIAN θα καταγραφεί σε μορφή ντοκιμαντέρ, ώστε η αθλητική προσπάθεια, η επιστημονική έρευνα και η εμπειρία του πεδίου να αποκτήσουν τη δική τους ολοκληρωμένη αφήγηση.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να δούμε αν ένας άνθρωπος μπορεί να διασχίσει την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Είναι να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο ανθρώπινο σώμα σε αυτή τη διαδρομή. Και, τελικά, αν η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε σε πραγματικό χρόνο.