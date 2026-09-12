Χωρίς μετάδοση το Αρμάνι Μιλάνο – ΠΑΟΚ (pic)

Ο Δικέφαλος ενημέρωσε επίσημα για το αποψινό φιλικό (19:00) με τους Ιταλούς.

Ο ΠΑΟΚ δίνει το έκτο και πιο δυνατό του φιλικό προετοιμασίας, απόψε, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο στη Μπιέλα και όπως γνωστοποιήθηκε και επίσημα, δε θα υπάρξει κάποια τηλεοπτική ή διαδικτυακή μετάδοση για το παιχνίδι αυτό.

Στην ανάρτηση της η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ για το φιλικό κόντρα στην Αρμάνι, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, ενημερώνει και επίσημα πως δε θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, απαντώντας στα πολλά ερωτήματα των φίλων της ομάδας.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: