Ο Ντένι Άβντιγια εξήγησε τον λόγο που δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια του Ισραήλ στα παράθυρα του Αυγούστου.

Το Ισραήλ γνώρισε την ήττα από τη Λετονία με 85-70 για τη δεύτερη αγωνιστική της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον δεν έχει βαθμολογικές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Από τα παράθυρα του Αυγούστου, απουσίαζε ο σούπερ σταρ της ομάδας, Ντένι Άβντιγια.

Στον ταλαντούχο φόργουορντ των Μπλέιζερς, ασκήθηκε μεγάλη κριτική και εκείνος αποφάσισε να απαντήσει. Μέσω ενός story στο Instagram, ο 25χρονος εξήγησε το πόσο πολύ ήθελε να πάει να αγωνιστεί με το Ισραήλ, ωστόσο ένας τραυματισμός στη μέση, δεν του το επέτρεψε.

Το story του Άβντιγια

«Συνήθως δεν νιώθω την ανάγκη να εξηγώ τον εαυτό μου, αλλά αυτή τη φορά είναι σημαντικό για μένα να πω μερικά λόγια. Όποιος με γνωρίζει και γνωρίζει τη σχέση μου με την Εθνική ομάδα του Ισραήλ, ξέρει τι σημαίνει για μένα αυτή η φανέλα.

Ήρθα στην Εθνική όταν πονούσα. Ήρθα όταν δεν ήμουν στο 100%. Ήρθα τα καλοκαίρια που ίσως το “σωστό” για την προσωπική μου καριέρα ήταν να ξεκουραστώ. Ήρθα ακόμη και σε χρονιά που έληγε το συμβόλαιό μου, σε μια περίοδο όπου ένας τραυματισμός θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία μιας καριέρας. Ποτέ δεν έψαξα δικαιολογία για να μην είμαι εκεί. Το αντίθετο. Όσο μπορούσα να φορώ τη φανέλα του Ισραήλ και να πατάω στο παρκέ, ήμουν εκεί.

Και αυτή τη φορά ήθελα να είμαι εκεί εξίσου πολύ. Όμως αυτό το καλοκαίρι αντιμετώπισα έναν σοβαρό και σύνθετο τραυματισμό στη μέση. Έναν τραυματισμό που πραγματικά μόνο όσοι τον έχουν περάσει μπορούν να καταλάβουν τι απαιτεί. Η απόφαση να μην αγωνιστώ σε αυτό το παράθυρο δεν ήταν μια απόφαση που πήρα μόνος μου. Το Πόρτλαντ δεν ήταν διατεθειμένο να ρισκάρει με την υγεία μου και, μέσα στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, απλώς δεν είχα τη δυνατότητα να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ.

Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Καταλαβαίνω την κριτική. Όταν εκπροσωπείς μια χώρα και υπάρχουν προσδοκίες από εσένα, αυτά είναι μέρος της διαδικασίας και τα αποδέχομαι. Υπάρχει όμως ένα πράγμα που δεν είμαι διατεθειμένος να αφήσω να αμφισβητηθεί: η αφοσίωσή μου στην Εθνική ομάδα και στη χώρα μου.

Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο πολύ νοιάζομαι. Νομίζω ότι το έχω αποδείξει ξανά και ξανά με τις πράξεις μου. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να είμαι υγιής, να επιστρέψω στο παρκέ και να φορέσω ξανά τη φανέλα του Ισραήλ.

Και μέχρι τότε, ακόμη κι όταν δεν μπορώ να βρίσκομαι στο γήπεδο, η καρδιά μου θα είναι εκεί».