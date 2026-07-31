Τα Σούπερ Καπ Ολλανδίας, Βελγίου και Πορτογαλίας με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η νέα σεζόν ξεκινάει στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Πορτογαλία με τα Σούπερ Καπ.

Την Κυριακή (19:00), στο Philips Stadion του Αϊντχόφεν, η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Αϊντχόφεν αντιμετωπίζει την κυπελλούχο Άλκμααρ.

Με το Σούπερ Kαπ ανοίγει η αυλαία σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Σήμερα (21:30), στο Μπριζ, η πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Βελγίου Κλαμπ Μπριζ, αντιμετωπίζει τη φιναλίστ του Κυπέλλου Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Το βράδυ του Σαββάτου (22:15) στην Κοϊμπρα η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας Πόρτο και η κυπελλούχος Τορένσε διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν.

Πρεμιέρα σε Σκωτία και Αυστρία, φουλ δράση σε πολλά ακόμα πρωταθλήματα

Το ένα μετά το άλλο αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται η σέντρα σε Σκωτία και Αυστρία.

Η δράση συνεχίζεται σε πολλά ακόμα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ άλλων, στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Τσεχία, την Ελβετία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία.

Εκτός Ευρώπης παίζουν μπάλα αυτή την εποχή στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Αμερική, το Μεξικό, τη Χιλή, την Κολομβία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

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• Εύρος γκολ

• Μονά/Ζυγά γκολ

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