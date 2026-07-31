ΜΠΑΜ FC's Ηyper life: Ο Karpouzis και το όραμά του για τον σύλλογο
Πριν ξεκινήσουν το φιλόδοξο εγχείρημά τους το 2022, ήταν απλά δύο YouTubers. Πλέον, έχουν κάτι παραπάνω να τους συνδέει: το δικό τους «παιδί», τη δική τους ομάδα, το δικό τους φαινόμενο.
Η ΜΠΑΜ FC, ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος που άρχισε από το απόλυτο μηδέν, είναι το σήμα κατατεθέν του Χάρη Μηλιώνη (AKA Karpouzis) και του Χάρη Τάσσου (AKA Madney). Και από τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα βρίσκεται στη Γ’ Εθνική, ένα milestone που ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του project δυσκολεύονταν να φανταστούν πως θα γίνει πραγματικότητα τόσο άμεσα, με 4 σερί ανόδους.
Φορώντας τα νέα HYPERBOOST EUPHORIA LT της adidas, το απόλυτο παπούτσι για όσους ζουν κάθε στιγμή στο έπακρο, ο Νίκος Ράπτης συνάντησε τον Karpouzis στη Θεσσαλονίκη, στα μέρη του, εκεί που ζει τις hyper στιγμές του ως συνιδρυτής και creative director του κλαμπ σε όλα τα επίπεδα.
Ποιους παίκτες του Μουντιάλ θα έφερνε στην ΜΠΑΜ FC; Ποιο είναι το hyper life που οραματίζεται για τον σύλλογο; Ποιος θα έπαιζε τον ίδιο και τον Madney αν η ιστορία του κλαμπ γινόταν ταινία; Οι απαντήσεις, στο παρακάτω βίντεο:
Τα HYPERBOOST EUPHORIA LT είναι διαθέσιμα στο κατάστημα των adidas Originals (Αθηναΐδος και Καλαμιώτου 5), στο adidas flagship Store (Ερμού 44), σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής και στο adidas.gr.
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