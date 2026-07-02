Η συμφωνία Mercosur δεν απειλεί μόνο τους Ευρωπαίους αγρότες. Απειλεί και την λογική.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος αναλύει τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur στην ευρωπαϊκή γεωργία και ζητά ίσους όρους ανταγωνισμού.

Η ΕΕ ζητά διαρκώς από τους παραγωγούς της να τηρούν αυστηρότατους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων.

Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται σημαντικό οικονομικό κόστος, το οποίο οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να επωμισθούν σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωοτροφών, ενέργειας και πρώτων υλών, υψηλών επιτοκίων και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού.

Και όμως, την ίδια στιγμή, προωθείται η συμφωνία Mercosur, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που παράγονται υπό διαφορετικούς όρους. Η Ευρωβουλή έχει αναγνωρίσει ότι απαιτούνται ειδικές ρήτρες διασφάλισης για την προστασία ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων, καθώς και μηχανισμοί που θα εξετάζουν κατά πόσον οι εισαγωγές τηρούν ισοδύναμα πρότυπα για το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και τα εργασιακά δικαιώματα.

Άνισοι όροι ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς

Δεν είναι τυχαίο ότι, κατά τη συζήτηση της συμφωνίας, ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των παραγωγών στην ΕΕ. Η ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας της γεωργίας δεν αποτελεί περιθωριακή άποψη· αποτελεί παραδοχή του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απαίτησε αυστηρότερα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων διασφάλισης και συνεχή παρακολούθηση των εισαγωγών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το ζήτημα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε χώρες του Mercosur εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ορισμένες δραστικές ουσίες που δεν επιτρέπονται πλέον στην ΕΕ.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο υγειονομικό. Είναι και ζήτημα διακρίσεων εις βάρος των αγροτών μας και υπέρ των αγροτών των τρίτων κρατών.

Δεν μπορεί ο παραγωγός στον Έβρο να επιβαρύνεται με αυστηρότερες υποχρεώσεις και υψηλότερο κόστος παραγωγής, ενώ ο Αργεντίνος ανταγωνιστής του να παράγει με διαφορετικούς κανόνες και να απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση στην ίδια αγορά.

Για τον λόγο αυτό, κατά πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ρητά μεγαλύτερη αμοιβαιότητα ως προς τα πρότυπα παραγωγής και αυστηρότερους ελέγχους.

Ως Ελληνική Λύση δεν πιστεύουμε στη βιώσιμη εφαρμογή οποιουδήποτε συμφωνηθέντος από τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, άρα δεν θέλουμε να υπάρχει καμία συμφωνία διευκόλυνσης εισαγωγών. Θέλουμε μόνο και αποκλειστικά μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής μας. Αυτάρκεια και εξαγωγές.

Οι επιπτώσεις για την ελληνική γεωργία

Από την συμφωνία με τη ζώνη MERCOSUR και τις συναφείς συμφωνίες με άλλα τρίτα κράτη, για την Ελλάδα, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Η γεωργία μας βασίζεται σε μικρές και μεσαίες οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν τα περιθώρια να απορροφήσουν νέες πιέσεις στις τιμές. Η αύξηση των εισαγωγών σε ευαίσθητους τομείς μπορεί να συμπιέσει περαιτέρω τα εισοδήματα των παραγωγών, να επιταχύνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και να υπονομεύσει την επισιτιστική ασφάλεια της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης.

Εμπόριο με κανόνες ή σε βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιδιώκει εμπορικές συμφωνίες που να εξασφαλίζουν την πρόσβασή μας σε αγοράς καθαρά με σκοπό τις εξαγωγές. Όχι εις βάρος των ανθρώπων που παράγουν τα τρόφιμά μας. Αν η Ευρώπη πιστεύει πραγματικά στα υψηλά πρότυπα που η ίδια θεσπίζει, τότε οφείλει να τα απαιτεί από όλους.

Όπως πορευόμαστε σήμερα, η συμφωνία Mercosur θα αποτελέσει ένα ακόμη παράδειγμα πολιτικής που θυσιάζει τον πρωτογενή τομέα στον βωμό του δήθεν «ελεύθερου εμπορίου».

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ