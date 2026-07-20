Q&A στον Σάκη Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτή

«Τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν γνωρίζουν σύνορα»

Ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου αναλύει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, τον ρόλο της Ευρώπης και την ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας.

Ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου μίλησε στο δημοσιογράφο του Gazzetta EUHUB Λευτέρη Κοκκίνη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην κλιματική κρίση και στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως τόνισε, η Ευρώπη έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως χωρίς τη συμμετοχή όλων των μεγάλων παγκόσμιων οικονομιών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ ψυχρών και θερμών αερίων μαζών, γεγονός που οδηγεί σε εντονότερα φαινόμενα, όπως παρατεταμένες ξηρασίες και καταστροφικές πλημμύρες, φέρνοντας ως παράδειγμα την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία.

Αναφερόμενος στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημείωσε ότι οι αποφάσεις για την πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζουν την περιβαλλοντική προστασία με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και των θέσεων εργασίας. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η διεθνής συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, υπενθυμίζοντας την επιτυχημένη αντιμετώπιση της τρύπας του όζοντος μέσω συντονισμένων παγκόσμιων πολιτικών.

Κλείνοντας, ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να συνεχίσει σταθερά την πορεία της προς την πράσινη μετάβαση, προσδοκώντας παράλληλα την ενεργότερη συμμετοχή χωρών όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.