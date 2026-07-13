bwin: Επενδύει στη βελτίωση των υποδομών της Στέγης Φωτεινή

Η bwin στηρίζει διαχρονικά δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και των ανθρώπων που φιλοξενούνται στις δομές της.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η bwin συνέβαλε στην υλοποίηση των επισκευαστικών εργασιών των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αναβάθμιση των συνθηκών στον χώρο όπου οι ωφελούμενοι ζουν, δημιουργούν και μοιράζονται την καθημερινότητά τους.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλάμβαναν την αντικατάσταση 12 παλαιών πορτών αλουμινίου, καθώς και τη βαφή περίπου 450 τετραγωνικών μέτρων στους χώρους της Στέγης. Οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και στη δημιουργία ενός πιο ανανεωμένου, φιλικού και ευχάριστου περιβάλλοντος.

Η συνεργασία της bwin με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή συνεχίζεται με σταθερό προσανατολισμό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη. Μέσα από πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον άνθρωπο, η bwin επιδιώκει να ανταποδίδει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει, επενδύοντας σε ενέργειες με πραγματικό όφελος.

Η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, δήλωσε: «Στην bwin πιστεύουμε ότι η κοινωνική προσφορά αποκτά αξία όταν αποτυπώνεται σε πράξεις που κάνουν τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Η συνεργασία μας με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης και σε έναν κοινό στόχο: να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όσους έχουν ανάγκη.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στη Στέγη Φωτεινή μπορεί να αφορούν τις υποδομές, όμως στην πραγματικότητα αφορούν τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν εκεί κάθε μέρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού, ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος, γιατί πιστεύουμε ότι ακόμη και οι μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην ποιότητα ζωής.

Σχέση ετών, δράσεις ουσίας

Η συνεργασία της bwin με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή μετρά ήδη οκτώ χρόνια και εξελίσσεται μέσα από ξεχωριστές πρωτοβουλίες που αφήνουν διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα. Το διεθνές βραβευμένο gaming brand «αγκάλιασε» τις δύο Στέγες, μέσα από μοναδικές δράσεις.

Το 2020, η bwin συνέβαλε καθοριστικά στην έναρξη της ανέγερσης της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη», ενός έργου που ολοκληρώθηκε το 2021 και δημιούργησε έναν σύγχρονο, ασφαλή χώρο διαβίωσης για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.

Σήμερα, η bwin συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, στηρίζοντας τη Στέγη Φωτεινή μέσα από ουσιαστικές παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις εγκαταστάσεις και βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν και δημιουργούν σε αυτή.

Η διαχρονική αυτή συνεργασία αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της bwin να επενδύει σε πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη σε δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η bwin συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη συμπερίληψη και καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους.

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