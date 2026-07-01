Συνεχίζονται οι ματσάρες στο Παγκοσμίο!

Η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ασταμάτητες συγκινήσεις.

Στην Ατλάντα, η Αγγλία αντιμετωπίζει το Κονγκό (19:00) με φόντο τους «16», με τα «τρία λιοντάρια» να έχουν φυσικά όνειρο να φτάσουν ως το τέλος του δρόμου.

Μέχρι τότε όμως καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της αφρικανικής ομάδας που βρίσκεται για πρώτη φορά στα νοκ άουτ, μέσω της τρίτης θέσης στον 11ο όμιλο, μετά το 1-1 με την Πορτογαλία, την ήττα από την Κολομβία (1-0) και το 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ έκανε το καθήκον της για την πρωτιά στον 12ο όμιλο με μόνη παραφωνία το 0-0 με την Γκάνα, ανάμεσα στο 4-2 επί της Κροατίας και το 2-0 επί του Παναμά.

Πρωταγωνιστές των Άγγλων είναι Κέιν και Μπέλιγχαμ που σημείωσαν 5/6 γκολ στον όμιλο και η ενισχυμένη απόδοση να βρει δίχτυα ένας εκ των δύο πληρώνει στο 2.75.

Η σκυτάλη περνά στο Σιάτλ και τη μονομαχία ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη (23:00).

Στους «κόκκινους διάβολους» έφτανε για την πρωτιά στον 7ο όμιλο το 5-1 επί της Νέας Ζηλανδίας, μετά τις ισοπαλίες με Αίγυπτο (1-1) και Ιράν (0-0), ενώ οι Σενεγαλέζοι πέρασαν ως τρίτοι από τον 9ο όμιλο ως η μόνη ομάδα με 3 βαθμούς χάρη στο 5-0 επί του Ιράκ, μετά τις ήττες από Γαλλία (3-1) και Νορβηγία (3-2).

Αναμένεται μάχη λεπτομερειών και το βλέμμα αξίζει να στραφεί στη ρώσικη ρουλέτα, με το ενισχυμένο 5.28 να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι.

Ο νικητής του ζευγαριού θα περιμένει λίγες ώρες για να μάθει αντίπαλο στους «16», ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βοσνία στο Σαν Φρανσίσκο (03:00).

Οι Αμερικανοί έχουν εντυπωσιάσει και η ήττα από την Τουρκία (2-3) δε στοίχησε για την πρωτιά στο 4ο όμιλο, αφού είχαν προηγηθεί το 4-1 επί της Παραγουάης και το 2-0 επί της Αυστραλίας.

Οι Βόσνιοι ήταν τρίτοι στον 2ο όμιλο μετά το 1-1 με τον Καναδά, το 4-1 από την Ελβετία και το 3-1 επί του Κατάρ, με την ομάδα του Μπάρμπαρεζ να είναι σκληρό καρύδι και να έχει 3/3 ματς με G/G. Στο 2.15 το G/G στη μονομαχία με την Team USA.

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