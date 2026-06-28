Το παραμικρό λάθος θα τιμωρηθεί!

Η δράση στον μαγικό κόσμο της Formula 1 μεταφέρεται στην πίστα Spielberg της Αυστρίας για το όγδοο Grand Prix της χρονιάς, με το εμβληματικό Red Bull Ring να ετοιμάζεται να προσφέρει ακόμα μία συναρπαστική παράσταση.

Η συγκεκριμένη πίστα των 10 στροφών, σκαρφαλωμένη στις αυστριακές Άλπεις σε υψόμετρο 700 μέτρων, φημίζεται για τις εξαιρετικά μικρές αποστάσεις που διαμορφώνει στα χρονόμετρα, καθώς οι κατατακτήριες και ο αγώνας κρίνονται παραδοσιακά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Παράλληλα, οι λίγες στροφές δίνουν τη δυνατότητα για προσπεράσεις και ανατροπές.

Το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα έχει χτυπήσει «κόκκινο» μετά τον θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη, ο οποίος πανηγύρισε την παρθενική του νίκη με τα χρώματα της Ferrari, δίνοντας νέα τροπή στη μάχη του τίτλου, καθώς ο πρωτοπόρος Κίμι Αντονέλι έμεινε εκτός βάθρου για πρώτη φορά φέτος, τερματίζοντας μόλις στη 12η θέση.

Για τη Red Bull, η αναμέτρηση αυτή αποτελεί τον απόλυτο εντός έδρας αγώνα, με τους «ταύρους» να θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή μπροστά στο κοινό τους, την ώρα που η Scuderia στοχεύει να εξαργυρώσει το μομέντουμ της και η Mercedes να διατηρήσει τη διαφορά που έχει στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών.

Στο πρωτάθλημα οδηγών ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, παρά το γεγονός ότι στην Καταλωνία έμεινε για πρώτη φορά εκτός βάθρου, διατηρεί τα ηνία με 156 βαθμούς και θέλει να επιστρέψει. Στο 2.85 να δει πρώτος την καρό σημαία.

Πίσω του όμως καραδοκεί πλέον ο Χάμιλτον με 115 βαθμούς, έχοντας προσπεράσει στη βαθμολογία τον έτερο οδηγό των «ασημένιων βελών», Τζορτζ Ράσελ.

Στους κατασκευαστές, η Mercedes παραμένει το απόλυτο αφεντικό με 262 βαθμούς, καθώς η δεύτερη θέση του Ράσελ στην Ισπανία πιστοποίησε τη φετινή της ανωτερότητα. Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ακολουθεί η ανεβασμένη Ferrari με 190 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα των ομάδων συμπληρώνει η πάντα υπολογίσιμη McLaren με 141 βαθμούς, έτοιμη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία στο Spielberg.

Η Mercedes έχει συνέπεια και ήδη δύο φορές φέτος έχει και τους δύο οδηγούς στο βάθρο. Στο 1.80 να είναι Αντονέλι και Ράσελ στο Top-3.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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